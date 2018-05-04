EMEP, 24 Haziran'da Demirtaş'a destek vereceğini açıkladı

© AA / Burak Akbulut Demirtaş için YSK'ya başvuru

Gazete Karınca'dan Çağdaş Kaplan'a konuşan Gürkan, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Gürkan EMEP'in bu kararının gerekçesini ise özetle şöyle izah etti:

"Tek adam tek parti yönetimi inşasının durdurulması aciliyet taşıyor ve biz bunda ısrar edeceğiz. AKP-MHP blogu diğer partilerin seçimlere girmesini zorlaştırmak için elinden geleni yapmıştır. HDP'nin de baraj altında kalması için uğraşmıştır. Bu koşullarda HDP'nin barajı aşması oldukça önemlidir. Tek adam tek parti yönetimine giden yola taş koymanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

O açıdan EMEP olarak parlamentoda HDP'nin Türkiye'nin demokrasisi ve geleceği için desteklenmesi, HDP'ye oy verilmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de Selahattin Demirtaş'ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de çağrımız olacaktır."