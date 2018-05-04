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    Muharrem İnce

    CHP'nin grup kararı: İnce, partinin cumhurbaşkanı adayı oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (209)
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    CHP, Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olması için grup kararını aldı.

    Muharrem İnce
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    İnce: Biz hazırız
    CHP'li vekiller, Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kapalı toplantıda Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını oyladı. CHP'nin tüm vekilleri İnce'nin lehine karar verdi. Böylece İnce, uzun zamandır istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışma fırsatını doğum gününde elde etti.

    Toplantıdan İnce kararının çıkmasının ardından Twitter'da '#İNCEdenDemokrasiGelecek' etiketi, Türkiye gündemine girdi.

    'SARAY BİZİ BOZAR, BİZ KÖYLÜ ÇOCUĞUYUZ'

    İnce toplantı çıkışında gazetecilere, "Ben size dün mesajı vermiştim. 'Zamanı gel-ince her şey güzel olacak' demiştim. Genel başkanımız açıklayana kadar bekleyin" dedi.

    Gazetecilerin, “Saray mı Çankaya Köşkü mü?" sorusuna İnce “Biz köylü çocuğuyuz. Saray bizi bozar” yanıtını verdi.

    KILIÇDAROĞLU: TARİH YAZACAĞIZ

    Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili ilk değerlendirmesini "Tarih yazacağız" diyerek yaptı.

    Ana muhalefet partisi, Muharrem İnce'nin ismini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, İnce ile birlikte katılacak olan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

    CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi. 

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    Konsensus'tan İnce-Erdoğan anketi
    MUHARREM İNCE KİMDİR?

    İnce'nin TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

    "4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Baba adı Şerif, anne adı Zekiye'dir.

    Fizik Öğretmeni; Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

    Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı, Yalovaspor Kulübü Basın Sözcülüğü, CHP Yalova İl Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı vardır.

    22, 23 ve 24. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve TÜRKPA Üyeliği görevlerinde bulundu.

    İnce, evli ve 1 çocuk babasıdır."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (209)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Muharrem İnce, Türkiye
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