Gül, Akar'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı: Tehdit söz konusu değildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu aktardı ve "Herhangi bir tehdit söz konusu değil" dedi.

haberturk.com, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürdü. Haber, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Sitenin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya istifa ettiğini duyurdu ancak istifasının haberle ilgisi olmadığını söyledi. Erkaya, haberi teyit edemediklerini de ifade etti.

İddianın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapıldı. Ancak, 11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazı çıkışında konu hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Gördüğüm kadarıyla Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. O açıklamadakiler doğru. Gündüz vakti yapılan göz önünde olan bir ziyaret. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Ofisimde oldu. Nezaket ziyaretiydi."

Gül’ün eniştesi ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu da bu konu hakkında bir yazı yazmıştı ve "Akar, üç saat boyunca Abdullah Bey'i dinlemek zorunda kaldı" demişti.

Ayrıca bugün Hürriyet'te Genelkurmay kaynaklarına dayandırılan bir haber yer aldı. Haberde "Ziyaretin baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi" denildi.