İzmir'de 118 eve FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında 'İzmir il imamı' ile emniyet ve TSK'nın 'mahrem imamlarının' da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde 3 grubun örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Türkiye genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan örgüt mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri ve 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerinde saklandıklarını belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında 'İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve Karadeniz eski il imamları ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının' da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi. Evlerde bulunan dokümanlarda, polis ekiplerince yapılacak operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödendiği öne sürüldü.