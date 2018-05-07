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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alişan ve Buse Varol çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

    Alişan'ın nikah şahitliğini yapan Erdoğan: Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar

    DHA
    Türkiye
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    Alişan ve Buse Varol çiftinin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
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    Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol özel bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

    Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.

    Marion Marechal-Le-Pen
    © AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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    Alişan ve Buse Varol çiftine çocuk sahibi olmalarını öğütleyen Erdoğan, “Benim hep bir nasihatim var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar “ diye konuştu. Erdoğan’ın bu sözleri salondan alkış aldı. Erdoğan evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.

    Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.

    ERDOĞAN'A SÖZ VERMİŞTİ

    Şarkıcı Alişan, 2016 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine yönelik söz vermişti.

    Alişan, konuyla ilgili Instagram hesabından "Söz verdim Cumhubaşkanımıza, söz ağızdan çıktı" yorumunu yapmıştı.

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    Etiketler:
    Doğum kontrol hapı, Buse Varol, Alişan, Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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