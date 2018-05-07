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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Açığa alınan 115.000'e yakın mağdur kitle, kime ve nasıl kanalize ediliyor?

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (249)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayları için imza veren seçmenlerle ilgili FETÖ soruşturması yapılması gerektiği düşüncesini tekrar dile getirdi ve "Açığa alınan toplam 115.000'e yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor?" diye sordu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Saadet Partisi: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli
    Hürriyet'in haberine göre MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    “2015, 7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488.226 oy almışlardı. Bu yüzde 1.08’e tekabül ediyor. 1 Kasım’da da bağımsız milletvekili adayları 51.038 oy aldı. Şu anda içeride bulunan veya kaçaklar arasında yer alan FETÖ’cülerden bazılarını dikkate alalım. Hakan Şükür FETÖ’cü eski futbolcu 48.793 oy almıştı, Yakup Saygılı eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürü 33.057 oy aldı. Ali Fuat Yılmazer eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü 56.697 oy almıştı. Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün 41.762 oy aldı. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 39.881 oy aldı.

    Meral Akşener
    © AA /
    Akşener ve CHP'den Bahçeli'ye '100.000 imza' yanıtı
    'FETÖ'NÜN SEÇMEN DESTEĞİ VAR MI?'

    Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara’daki bağımsız adaylara 249.067 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti? CHP’nin açık ve yoğun desteği, görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115.000'e yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor? FETÖ’nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz. FETÖ’nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne kadar olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz’un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgâh mı söz konusudur?”

    Bahçeli'nin anayasal hakkı ile adaylara imza veren seçmenlere FETÖ incelemesi talep etmesi Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (249)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, FETÖ, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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