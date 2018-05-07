Kayıt
07:13 07 Mayıs 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Meral Akşener

    Akşener: Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dönem dönem kendisine yönelik FETÖ suçlaması yapılmasıyla ilgili olarak "Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü" dedi. Akşener, "Şimdi bir siyasetçi düşünün ki, ‘yedi göbek sülalemde yok, gidin araştırın, varsa da alın’ diyor, suçun şahsiliği olmasına rağmen. Bu açıklık, şeffaflık birçok şeyi engelliyor" diye konuştu.

    Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

    Dört lider neden bir araya gelmesin? Benim açımdan sorun yok ama şöyle bir durum var. Bu ittifak sadece milletvekilleri ile ilgili. Cumhur İttifakından farklı; DP bizim listelerimizden gidecek ve 3 parti ayrı ayrı milletvekili listeleri hazırlayacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Raşit Aydoğan
    Dörtlü ittifakın ismi belli oldu
    'ORTAK MİTİNGİ BİLEMİYORUM'

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı var, Sayın İnce. Kendisine başarılan diliyorum, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ben önceden ilan ettim, ikinci tura bu sistemde kim kalıyorsa, şerhsiz, koşulsuz, destekleyeceğiz. Sorunumuz yok. Ama bu Cumhur İttifakı gibi el ele tutuşup, iş yapamama nedenimiz, cumhurbaşkanı adaylarımız var; Ben, İnce, Karamollaoğlu… Şimdi dördümüz bir araya geldik diyelim; DP Genel Başkanı da dahil. Biz milletvekilliğinde ortağız, ama cumhurbaşkanı adaylığında değil. Sayın Kılıçdaroğlu bana oy mu isteyecek? Görünmeyen bu. Adayız biz; yani 3 partinin cumhurbaşkanı adayı var. Yoksa yan yana gelmenin bir sakıncası yok; elbette geliriz. Ama ortak miting dediğinizde onu bilmiyorum. Benim açımdan sorun yok ama ben onu bilmiyorum. Henüz bunları konuşmadık; bu engelli koşuda, düzenli, düzeyli bir sonuca odaklandık.

    'CHP'Yİ ATALIM DEMİŞİM GİBİ OLDU, ÇOK ÜZÜLDÜM'

    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği
    Süreç uzayınca işin benim üzerime doğru gittiğini gördüm; Karamollaoğlu’na gittim, ziyaret ettim ve bir an önce bu işin hallolması için, ‘Evet’ dedik hepimiz. ‘Paylaşabilir miyim’ dediğim için paylaşıyorum, o zaman Karamollaoğlu dedi ki, ‘Bizim bir prosedürümüz var, (YİK) onu tamamlayacağız’ dedi. Geldim, Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradım ve bunu bildirdim. Yani hızlanması için mekik diplomasisi yaptım. Çok üzüldüğüm bir şey oldu, ‘Hadi biz beraber olalım, CHP’yi atalım’ demişim gibi. Böyle bir şey yok. Gerçekten hızlansın diye Kılıçdaroğlu’nu da arayıp bunu bildirdim aynı gün. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok, sadece ben 1 yıl evvelinden beri cumhurbaşkanı adaylığımı ilan ettiğim için ve başından itibaren her siyasi geleneğin bir aday çıkarmasının yanında olduğum için, 16 Nisan’da bu tarz çalışmanın Erdoğan’ın intizamını bozduğunu gördüğümüz için, çoklu aday çıkmasını savundum. Ben buna inanıyorum. Gül ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur, keşke aday olsaydı. Ama çatı aday figürünün, bu ben de olsam doğru olmadığını ifade ettim.

    KÜRT SORUSUNU KONUSUNDA NE YAPACAK?

    Gültekin Uysal - Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek istiyoruz
    Gördüğüm şey, (bölgede) ‘Bir sıcak bir soğuk’ sistem üzerinden gitti her şey. Özal din, inanç üzerinden problemleri çözmeye çalıştı, olmadı. Tayyip Bey de para üzerinden çözmeye çalıştı, olmadı. Tayyip Bey’in mantığına göre herkesin cebine bir miktar para koyarsanız, her sorun çözülür. Bu ‘sıcak-soğuk’ insanların kafasını karıştıran ve gittikçe mesafelendiren bir bakış açısı. Henüz bu gerilim, günlük hayatta, Türküyle, Kürt’üyle, hiç ayırt etmeden, aynı evin içinde o gerilim bitmeden, insanlar ‘oh’ demeden, zaten oturup ne konuşacaksınız?

    'TÜRKİYE'YE BİR BAYRAM SOFRASI GEREK'

    Türkiye’nin bir bayram sofrasına oturma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, yani anneannelerin, babaannelerin evinde yapılan, o aileden Diyarbakırlı gelinle, Edirneli damadın da olduğu, kulağı küpeli kuzenle, saçı kırmızı veya mor bir yeğenin olduğu, başörtülü hala, teyze ve ablaların bulunduğu bir sofradan söz ediyorum. Bunun özelliği şu; bu sofrada herkesin eli eşit bir şekilde o yiyeceklere gider. Türkiye’nin bu bayram sofrasına benim ve arkadaşlarım tarafından oturtulacağına inanıyorum.

    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    İYİ Parti: 'Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı da bozmakta kararlıyız
    'KADINLAR OLARAK BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ'

    Mesele öncelikle bireysel eşitlik. Güneydoğu’da aşiretler, aileler kavga eder. Erkekler, valiler bir araya gelir çözemez. Sonra bu iş olmuyorsa, o ailenin ya yeni evli bir genç gelini ya da en yaşlısı, çıkartır kafasındaki örtüyü, atar ortaya ve herkese arkasını döner. Ondan sonra da barışmak zorundadırlar. Biz kadınlar bu işi çözeceğiz.

    'CAM DUVAR, HEM SINIFSAL ALANDA HEM DE KADINLAR İÇİN VAR'

    Ben tecrübeli ve sınıfsal olarak küçük bir memurun kızıyım ve köyde okudum. Bu aynı zamanda sınıfsal bir mücadele. Demokrasi, bir yönüyle de sınıflar arası geçirgenliği en fazla sağlayan sistemdir. Böyle baktığınız zaman ne cinsiyetçi bir bakış açısı sizi ürkütebilir ne de farklı güçlerin size bakış açısı sizi ürkütebilir. Cam duvar hem sınıfsal alanda var, hem kadınlar için var. Yapmaya çalıştığım şey de bu; bu cam duvarı her iki alan için kırmak.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / Hakan Firik
    Akşener: Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler
    'ÇIKAR BİR GÜN ÇAT DİYE ÇARPARIM'

    Çok açık, net, şeffaf davranırsanız ne yapılabilir ki? Bana FETÖ’cü dediler; ben bu ülkede yaşıyorum. Biz kırk kişiyiz, herkes birbirini bilir siyasi arenada. Bir de güzel atasözümüz vardır; ‘açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.’ Dolayısıyla bu FETÖ’cü diyenlere dedim ki, ‘Bakın aynaya, kendinizi göreceksiniz.’ Sülalemde yok çünkü. Şimdi bir siyasetçi düşünün ki, ‘yedi göbek sülalemde yok, gidin araştırın, varsa da alın’ diyor, suçun şahsiliği olmasına rağmen. Bu açıklık, şeffaflık birçok şeyi engelliyor. Ailemin yaşadığı hayat belli, benim yaşadığım hayat belli ve benim bir özelliğim daha var. Ben arkadan hiç konuşmam; suratınıza söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi başka bir yerde söylemem. Bunu rakiplerim de bilir hatta beni hiç sevmeyenler de bilir. O da güvenilirliği getiriyor. Onun için de dedikodu ve tevzirat işlemez. Çünkü çıkar bir gün çat diye çarparım. Onun için ben korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum.

    İlgili konular:

    Bahçeli'den Akşener'e: 100 bin imza toplaması için Pensilvanya'nın tembih ve teşviki söz konusu mudur?
    İnce'den Erdoğan'a: Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma
    Akşener'e evinde tehdit: 'Her an herşey olabilir'
    Etiketler:
    Kürt sorunu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, İYİ Parti, FETÖ, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
    Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında
    Karikatür
    National Interest, NATO'nun korkulu rüyası olan Rus jetini anlattı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam