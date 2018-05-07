Kayıt
09:07 07 Mayıs 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: Bugün artık beni başkan yaptıracağız

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (252)
    111

    HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtşa, Mart 2015'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği "Seni başkan yaptırmayacağız" sözlerini esprili bir şekilde 24 Haziran'a uyarladı: "Bugün artık 'beni başkan yaptıracağız' :)"

    Eski HDP eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtladı.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    HDP, Demirtaş’ın adaylığı için YSK'ya başvurdu
    'Kendisinin ve binlerce partilinin siyasi rehine olarak cezaevinde tutulduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de dosyalarıyla ilgili ihlâl kararlarını geciktirdiği' görüşünü dile getiren Demirtaş, kampanyayı dışarıdaki gençler ve kadınlar tarafından üstleneceğini söyledi:

    "Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetimine tabii maalesef. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir.

    'BUNLARA RAĞMEN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

    Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum, çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir."

    'TÜRKİYE, BU BAŞLIKLARDA DERİN BİR KRİZ YAŞIYOR'

    24 Haziran'daki seçimlere dair yürütülecek kampanyası hakkında da bilgiler veren Demirtaş, demokrasi, ekonomi, adalet, eşitlik ve barışın ön plana çıkacağını söyledi: 

    Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
    © AA /
    AK Parti, seçmenlerin sorunlarını buldu: OHAL, ekonomi ve demokrasi
    "Çünkü Türkiye şu anda bütün bu başlıklarda derin bir kriz yaşıyor. Devlette ve toplumda tam demokrasi, ekonomide üretime dayalı kalkınma ve adil bölüşüm ile işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yargı başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında adaletin tesisi ile ülke içinde ve dışında barış politikalarına dair çözüm projelerimizi kampanya süresince anlatacağız.

    Elbette bütün inanç ve etnik kimliklerin, kadınların eşit birer yurttaş olmaları için yapacaklarımızı da detaylarıyla anlatacağız. Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasa ile gerçekleştireceğiz."

    'TÜRKİYE PARTİSİYİZ, DÜNDEN DAHA İDDİALIYIZ'

    Demirtaş, HDP'nin hala güçlü bir Türkiye partisi olduğunu ifade etti: 

    "HDP güçlü bir Türkiye partisidir. Bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP'nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur. 2015'ten bu yana yaşanan toplumsal kutuplaşma ve gerilimler ile Kürt sorununda yeniden çatışmalı sürece girilmiş olması HDP'yi daha da önemli hale getirmiştir.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    Demirtaş Reuters’a konuştu: Türkiye AKP'den kurtulmak istiyor
    'HERKES YAKINDAN TAKİP ETSİN'

    24 Haziran seçimleri HDP'yi önceki seçimlere kıyasla çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu seçimin sürprizi HDP'dir. Herkes bizi yakından takip etsin, bunun kof bir iddia olmadığı görülecektir."

    'SİLAHLARIN TÜMÜ SUSMALI'

    7 Haziran seçiminden sonra PKK'ya ateşkes çağrısı yapan Demirtaş, silahların tümüyle susması gerektiğini söyledi:

    Sadece seçim dönemleri için değil tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunuyorum. Demokratik siyaset sadece bir dönemin taktik yöntemi değil asıl ve stratejik mücadele biçimi olmalıdır. Türkiye'de bunun imkânları çok sınırlı olmasına rağmen ben şiddet ve silah yöntemini benimsemiyorum, bu nedenle demokratik siyasetteyim zaten.

    'KÜRT SORUNU MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ'

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Evrim Aydın
    Demirtaş'tan hükümet ve PKK'ya çağrı
    Ama hükümetin de Kürt sorununu bir terör sorunu olarak tanımlaması ve askeri yöntemlerle yok etmeye çalışmasını da doğru bulmuyor, kabul etmiyorum. Kürt sorunu ancak müzakere yoluyla ve demokratikleşme ile çözülebilir.

    'KALICI BARIŞ VAAT EDİYORUZ'

    PKK'ye de hükümete de her zaman açıkça bu çağrıları yapan bir parti olarak, bu seçim sürecinde zaten Türkiye'ye bu yönüyle de onurlu, kalıcı bir barış vaat ediyoruz. Türkiye'nin birliği içerisinde Kürt sorununu barışçıl yollarla en kısa zamanda çözebilecek tek siyasetçi, tek çizgi biziz. Bu konuda samimi ve kararlıyız.

    'TEK SOL ADAY BENİM'

    Seçim sürecinin başlaması ardından AK Parti, MHP ve BBP Cumhur İttifakı'nda bir araya geldi. Diğer yandan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ise parlamento seçimleri için ittifak kararı aldı.

    Filiz Kerestecioğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
    HDP'den 4'lü ittifak yorumu: CHP'nin sol seçmenine yazık
    Bu iki ittifakı da sağ ittifak olarak yorumlayan Demirtaş, tek sol cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyledi:

    "Her iki sağ ittifak nereye kadar bizi yok saymaya devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Tek sol aday ve ittifak gücü olarak ben ve partim HDP her koşulda bütün ezilenlerin çıkarlarını savunmaya ve kazanımları için mücadele etmeye devam edeceğiz."

    'AKŞENER'DEN TEK CÜMLE DUYMUŞ DEĞİLİZ…'

    Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP'yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyledi:

    "Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener'i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    Emin Sansar
    HDP: Tabanımız Akşener'e oy vermez
    'HDP'Yİ YOK YASAN ANLAYIŞLA YOL YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL'

    HDP'yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmak da mümkün olmaz. Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir."

    'DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL'

    Bu temel yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş ekledi:

    "Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız."

    'İKİNCİ TURDA DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM'

    Demirtaş, 24 Haziran'daki seçimin ikinci turuna kalacak adayın kendisi olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz
    "Umarım kaliteli, toplum adına yararlı, kutuplaşmayı azaltan bir seçim dönemi yaşarız. Tabii adaylar meydanlardayken ben hücrede olacağım. Bu bir adaletsizlik yaratıyor olsa da, ikinci turda diğer bütün adayların desteğini bekliyorum.

    Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebiliriz."

    "Seni başkan yaptırmayacağız" sözünün arkasında durup durmadığı sorulan Demirtaş, şu cevabı verdi:

    "Bugün artık 'beni başkan yaptıracağız':)"

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (252)

    İlgili konular:

    İnce: Demirtaş'ı ziyaret edeceğim, ben rakibimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmam
    İnce'den Erdoğan'a: Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma
    CHP'nin 3 vekilinden çağrı: Demirtaş tahliye edilsin
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, Selahattin Demirtaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
    Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K avcı uçakları, ilk kez Moskova semalarında
    Karikatür
    National Interest, NATO'nun korkulu rüyası olan Rus jetini anlattı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam