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    sürücüsüz metro

    İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

    Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Metro - İstanbul
    metro.istanbul
    İstanbul'da yıl sonuna kadar 4 metro hattı hizmete girecek
    13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

    AA'nın aktardığı habere göre, metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

    Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

     

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    Etiketler:
    metro, İstanbul
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