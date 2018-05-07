Akşener, İnce görüşmesini erteledi

© Fotoğraf : DHA İYİ Parti standına bıçaklı saldırıda 8 gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İstanbul'a giderek, Bağcılar'da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Akşener, ziyaret nedeniyle bugün saat 15.00'de görüşmeyi planladığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile randevusunu erteledi.

Dün gece İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 7 İYİ Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.