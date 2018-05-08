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    Michael Roth

    Almanya'nın Avrupa Bakanı: AB kapıları Türkiye'ye kapatılmamalı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'nin önemli bir ticari partner olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ve Türklerin dostu olarak açıkça şunu söylüyorum: AB, kapıyı kapatmamalıdır" dedi. Roth, Türkiye'nin Afrin operasyonunun ise cidde endişe yarattığını söyledi.

    Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth
    © AP Photo / Markus Schreiber
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    İki günlük Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 'Zor Zamanlarda Türkiye-Avrupa Dostluğu' başlıklı konferansa katılan Roth, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.

    Konuşmasında Türkiye'nin AB sürecini değerlendiren Roth, "Türkiye şu anda kendisini nerede konumlandırıyor, buna bakmak gerekiyor. 1949 yılından beri Türkiye, Avrupa Konseyi'nde bulunuyor. 1952 yılından beri ise Türkiye NATO üyesi. Bence en zor ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin en önemli kısmı AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerdir. Elbette AB ile Türkiye çok iyi ortaklardır. Bunu ekonomik veriler de bize gösteriyor. AB, şu sıralar Türkiye'nin en önemli ticari partneridir. Burada ortak menfaatler var ve bunların sürdürülmesi iki ülke içinde önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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    Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth
    © REUTERS / Osman Orsal
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    AB'nin Türkiye işbirliğini sürdürmekte ortak bir çıkar gördüğünü vurgulayan Roth, "Böylece ortak sorunlarda, mesela terörizmde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye, AB ülkeleri arasında maalesef en çok terörden kayıp vermiş ülkedir. Birçok Alman bunu, ancak Ocak 2017'de Berlin'de Brandenburg Kapısı'nın Türk bayrağıyla süslendiği zaman anladı. Buradaki amaç, İstanbul'daki Reina gece kulübüne yapılan hunharca saldırıyı kınamaktı. Bizlerin, vatandaşlarımızı ve bu özgürlükçü toplum modelini, gözü kör olmuş teröristlere karşı korumak için ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu konuda mutabık olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

    Suriyeli mültecilere birlikte yardım etmek gerektiğini dile getiren Roth, şöyle devam etti:

    "Türkiye'de 3 buçuk milyon mülteci bulunuyor. Ülkeniz, bu insani krizini üstesinden gelebilmek için ve Suriye savaşının yaralarını sarmak adına en büyük görevlerinden birini üstlendi. Bu yükü beraber yüklenmeliyiz. Çünkü bu tek bir ülkenin sorunu değil. AB, bundan dolayı da Türkiye'de bulunan mültecilere yardım için 3 milyar euro vermeli diye düşünüyorum. Yerinden, yurdundan edilenlere yardım etmeliyiz. Önceliğimiz, nihai olarak Suriye'de barışı sağlamak."

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    Türkiye'nin Afrin'e girmesinin ciddi endişe yarattığını söyleyen Bakan Roth, "Bu harekat, hem halk hem de parlamentomuzda farklı farklı görüşlere sebep oldu. Türkiye'nin bu operasyondaki gerekçeleri bizi ikna etmedi. Yakın dostumuz ve NATO müttefikimiz olarak bu konulardaki kaygılarımıza daha çok kulak kabartmasını beklerdik" diye konuştu.

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    © REUTERS / Khalil Ashawi
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    AB süreci konusunda kendileri için olmazsa olmaz temel ilkeleri sıralayan Roth, şunları söyledi:

    "İşleyen bir hukuk devleti, bağımsız ve yurttaşların güvenebileceği mahkemeler, adil yargılama, insan haklarına riayet edilmesi; tüm bunlar Avrupa'nın temelini oluşturan sütunlardır. İfade ve basın özgürlüğü olmadan bu temel, yıkılmaya mahkumdur. Türkiye'nin ve Türklerin dostu olarak açıkça şunu söylüyorum, AB kapıyı kapatmamalıdır. Türklerle yaptığım görüşmelerden bildiğim üzere AB, sizler için bir umuttur. AB'yi, hem sosyal ilerleme hem de demokrasi ve hukuk devleti açısından önemli bir merci olarak görüyorsunuz. Katılım süreci, Türkiye'deki siyasi durum değişmediği sürece fiili olarak dondurulmuş durumdadır."

    Üniversiteler arasındaki Erasmus programlarının desteklenmesi gerektiğini de işaret eden Bakan Roth, "AB, bunun için ayrılan bütçeyi iki katına çıkardı. AB ile Türkiye'nin ilişkilerinin en önemli potansiyeli siz öğrencilerde, kuracağı ilişkilerde" dedi.

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    Etiketler:
    NATO, AB, Michael Roth, Suriye, Afrin, Almanya, Türkiye, İstanbul
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