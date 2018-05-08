Erdoğan: Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Muharrem İnce'yi 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermesini "Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler" ifadesiyle eleştirdi.