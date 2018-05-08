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    Erdoğan: Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Muharrem İnce'yi 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermesini "Bir türlü seçilemeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler" ifadesiyle eleştirdi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
      © AA / Gökhan Balcı
      Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt
      Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Anamuhalefet partisi hariç. Partisini yönetmek daha önemli olacak ki, ülkeyi yönetmek için başkasını gösterdi. Partisinin genel başkanlığına bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor. Bizim için bir sıkıntı var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız?

    'ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR'

    • Özgür Özel
      Murat Kaynak
      CHP'li Özel: En çıldırtacak adayı açıklayacağız
      CHP, ekonomiden birçok alana kadar vasıf sayılmıştı. Bu aday da bu vasıflarla ilişki kuran pek olmadı. Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Nasılsa CHP, seçim kampanyası boyunca bunların hesabını millete verecektir. Burada CHP'ye mi bakacağız, yoksa ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız. Bir aslı var bir de kukla var. Hani Hacivat ile Karagöz oyunlarında sopayı tutan bir kuklacı vardır. Biz şimdi sopanın ucundaki ile mi yoksa kuklacı ile mi uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını verelim çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tip milletimizi eğlendirmeye uğraşıyor. Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam; şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır.

    'MİLLET TAMAM DERSE ÇEKİLİRİZ'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi katıldı.
      © AA /
      Erdoğan: 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim' diyenler münafık çetesidir
      Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz. 
    • AK Parti altı sıfır atarak parasını itibarlı hale getirdi. Siz yeniden bu tek haneli rakama altı sıfır ilave etmek suretiyle hani tuvalete 1 milyon liraya gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz?
    • AK Parti 16 yıldır iktidardaydı, yeni dönemde yerimizde saymamız düşünülemez. Ciddi bir birikimimiz var. Belediye, başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı tecrübem var.
    • Afrin’de 4423 terörist etkisiz hale getirildi. Bizim milletimize taahhüdümüz yeni yönetim sistemini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek eksikliklerini görüp bunları gidermektir.
    • Meclis'te çoğunluğu sağlamamız şart.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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