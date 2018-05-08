AB Bakanı Çelik, Alman Bakan Roth ile bir araya geldi

İki bakan arasındaki görüşmede iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu kapsamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konuları, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ele alındı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çelik ve Roth'un, Ankara'daki Sheraton Otel'de düzenlenen çalışma yemeği basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Almanya siyasi ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu kapsamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konuları, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ve Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı.

© AP Photo / Markus Schreiber Alman Bakan Roth, 24 Haziran seçimlerinde Almanya'nın hedef alınmamasını istedi

Görüşmede, Almanya'daki PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) odaklarına karşı Alman makamlarının daha etkili önlemler almalarını isteyen Çelik, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda Alman makamlarının gerekli iş birliğini göstermelerine dair beklentiyi de vurguladı.