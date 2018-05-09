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    Cumhurbaşkanı adayı Vecdet Öz: Bugün 100.000 imzayı bulabiliriz

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (277)
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    Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için 5 günde 2 bin 505 imza toplayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 1 günde 100 bin imza verilebildiğini söyledi ve "Umutluyum. Destek verilirse biz de bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    İYİ Parti, imza sürecini noktaladı
    Cumhurbaşkanı aday adaylarının 100.000 imza toplama sürecinde son dönemece girildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imza toplamak için verilen 6 günlük sürenin ilk gününde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 3’üncü gününde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gereken 100.000 imzayı tamamladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in son gün 100.000 imzayı aşması beklenirken geride Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz kaldı.

    Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı aday adayı Vecdet Öz de 5 günde 2505 imza topladı. İmza sürecinde son güne girilirken Vecdet Öz, “Umudumuz tükenmedi. 100 bin imza bir günde verilebilir” dedi.

    Öz, hem CHP’nin hem de imzayı tamamlayan cumhurbaşkanı adaylarının “Artık tamam, şimdi de diğerlerine destek olun” demesi gerektiğini söyledi.

    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği
    'SEÇME SEÇİLME HAKKININ GASPI'

    139 bin lira yatırılıp 6 gün içinde 100 bin imza toplama sisteminin anti demokratik bir uygulama olduğunu söyleyen Vecdet Öz, “Hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. Bu da yüzde 10 barajı gibi bir barajdır. Bunun adı engellemedir. Bu, seçme seçilme hakkının gaspıdır” dedi.

    Öz, “100 bin imzayı toplayamayan aday olmasın” yönündeki eleştirilere, “100.000 imza kabul edilemez. Neden parası olmayan aday cumhurbaşkanı adayı olmasın. Çevresi yoktur ama kendisini tanıtır 100 bin imza değil 1 milyon oy toplar. Bir milletvekili çıkaracak oyu olan da Meclis’e girebilmelidir. Twitter üzerinden Fransa’da iktidara geldiler. 139.000 lirayı verebilecek hangi babayiğit var. Ben parti olmasa veremezdim” diye konuştu.

    Umudunu koruduğunu söyleyen Vecdet Öz, seçmenlere, “Umutluyum. Saat 20.00’ye kadar imza verilebilir. Bize de destek verilirse bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz” çağrısında bulundu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (277)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Adalet Partisi, Vecdet Öz, Türkiye
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