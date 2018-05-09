'Muhalefet, Yıldız Tilbe'nin şarkısının peşinde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından başlayan 'T A M A M' furyası devam ediyor. Muhalefetin seçim kampanyası için Yıldız Tilbe'nin yazdığı şarkının peşinde olduğu ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği sözlerinin ardından başlayan ‘T A M A M’ akımına muhalefet liderleri de sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla katıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nun paylaştığı mesajların ardından adaylar 'T A M A M' temalı şarkıları seçim şarkısı yapmak için harekete geçti.

Habere göre adaylar, Yıldız Tilbe’nin 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için de muhalefetin bir yarış halinde. Şarkının nakarat kısmında "Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni / Ben kötüyüm sen iyi mi? / 1, 2, 3, 4 tamam / Daha da katlanamam" ifadeleri yer alıyor.

Söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan şarkıyı Gülben Ergen seslendirmişti.

Şarkı şöyle: