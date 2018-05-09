TSK: İdlib'de 10. gözlem noktası tesis edildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10'uncusu olan 5 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 9 Mayıs 2018
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, Suriye ordusu ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.
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