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    Pervin Buldan

    Buldan: HDP parlamento dışında kalırsa erken seçime gidilecektir

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (286)
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da partisinin Meclis dışında kalabileceği iddialarına ilişkin olarak "Böyle bir şey eğer gerçekleşirse Türkiye yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacaktır" dedi. Buldan, anketlerde yüzde 10 barajının altına düşmediklerini de vurguladı.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ya konuşan Buldan'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

    CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturduğu ittifakta HDP’nin yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Michael Roth - Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Alman Bakan Roth'tan Akşener'e: Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını öngörüyoruz
    İttifaklar seçim dönemlerinde değerlendirmesi gereken mekanizmalardır. Bugün her partinin HDP’yi ittifakın dışında tutmak gibi bir anlayışı söz konusu. CHP’nin kurmuş olduğu ittifak elbette önemli. Sıfır barajın Türkiye’de yüzde 10 gibi anti demokratik bir seçim barajının olduğu bir dönemde yapılması önemli. Bir anlayış üzerinden tahlil edebilirsek, HDP’yi sürecin dışında tutmak, parlamento dışında tutmak gibi bir anlayışla karşı karşıyayız. Yapılan ittifakların çok daha kapsayıcı ve kucaklayıcı olması gerekiyordu. Bugün baraj yalnızca HDP için kurulmuş ya da korunmuş gibi bir izlenim var.

    'KÜRT PARTİLERİYLE GÖRÜŞMEMİZ DEVAM EDİYOR'

    Kürt kimlikli partilerle ittifak yapılmasına yönelik görüşmeler ne durumda?

    Biz ilkeli ittifaklardan yanayız. Özellikle bölgede ve Türkiye’nin batısında yapılan ittifaklar bizim açımızdan önemlidir. Türkiye’nin doğusunda Kürt partileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz bir ittifak var. Bu bizim için en ilkeli ittifaktır. Yine Türkiye’nin batısı açısından da demokrasi güçleri, sol, sosyalist çevrelerle yaptığımız ittifak çok anlamlıdır. Umarım bundan sonra baraj sistemi ortadan kalkar. Parlamentonun böyle bir çoğulculuğa ihtiyacı var. Kürt partileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Listeler hazırlanana kadar teknik anlamda yapılan görüşmeler var. İhtiyaç duyulduğu halde bir temsiliyet sağlanma talebi olduğunda bunu değerlendireceğiz. Biz bunu yalnızca bir seçim ittifakı olarak ele almıyoruz. Kürt halkının ulusal birliği bizim açımızdan önemlidir.

    Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
    © AA /
    HDP, Hüda-Par'la ittifaka olumsuz yanıt verdi: Parti tabanı hazır değil
    'BİZ KAPILARI KAPATAN BİR DURUMDA DEĞİLİZ'

    Kürt partilerinin Hüda-Par’ın da ittifaka dahil edilmesi yönündeki önerisini HDP nasıl karşıladı?

    Hüda-Par seçmeni elbette ki — seçmeni açısından söylüyorum — önemli bir tabandır. Bölge açısından ifade ediyorum; biz çok reddeden, kapıları kapatan bir durumda değiliz. Ancak geçmişte yaşanan bazı hatalar vardı. O hatalardan dolayı şu anda böyle bir şey mümkün gözükmüyor. Parti olarak söylüyorum. Böyle bir ittifak ya da iş birliği HDP açısından söz konusu değil.

    HDP'NİN 2. TUR TAVRI

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri
    HDP olası ikinci turda nasıl bir tavır izleyecek?

    Birinci turda Selahattin Demirtaş etrafında kenetleneceğiz. Türkiye’de çok sevilen bir siyasetçi. Türkiye toplumuna güven veren, umut veren bir siyasetçi. Biz şu an ikinci turu hiç konuşmuyoruz, hiç tartışmıyoruz. Birinci turda Sayın Demirtaş’ın çıkması için bir çabamız olacak. İkinci tura kaldığı zaman Türkiye toplumundan Sayın Demirtaş’ı desteklemesi talebinde bulunacağız. Şimdiden ikinci turu tartışmaya başlamadık. Herkes farklı hesaplar yapıyor ama şunu da çok iyi biliyorlar: Kürtler’siz ve HDP’siz hiçbir çözüm olmayacak. Bir kilit parti konumundayız. İkinci tura kalacak iki kişi arasında elbette bir tercih yapmak durumunda kalacağız ama şu anda o tartışmayı yürütmüyoruz.

    'BARAJ ALTINDA KALIRSAK 80 VEKİL AKP'YE GİDECEK'

    seçim, oy
    © AA / Mustafa Güngör
    AKAM anketi: İYİ Parti ve HDP barajı aşıyor, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybediyor
    HDP’nin baraj sorunu olup olmadığı tartışılıyor. 24 Haziran’da HDP parlamento dışı kalabilir mi?

    7 Haziran’da böyle bir sorun vardı. 24 Haziran açısından da böyle bir söylenti var. HDP’siz bir parlamento Türkiye açısından büyük bir ayıp olacaktır. HDP demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü ve barışı savunan tek partidir. Dolayısıyla HDP’siz bir parlamento Türkiye’de demokrasi ayağının eksik olduğu bir parlamento olacaktır. Böyle bir şey eğer gerçekleşirse Türkiye yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacaktır. Türkiye toplumu bunu kabul etmeyecektir. Ben şuna inanıyorum. Türkiye halkları, HDP’yi barajın çok çok üstüne çıkaracak. Böyle bir heyecan var toplumda. Anketlerde yüzde 10’un altına düşmedik. Yüzde 10’un altında olmasak da biz yüzde 10’un altındaymışız gibi bir çalışma yürüteceğiz. Hem oylara hem sandıklara sahip çıkacağız. HDP’nin baraj meselesini Türkiye toplumunun çözeceğine inanıyorum. HDP’nin baraj altında kalması durumunda 70-80 milletvekilinin AKP’ye gideceğini hiç kimse göz ardı etmemelidir. Bugün AKP’den büyük rahatsızlık duyan kesimlere bu çağrıyı yapmak isterim.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Evren Atalay
    Demirtaş'tan İnce mesajı: Zarafet içeren insani bir dayanışma örneği
    'İNCE'NİN YAPTIĞI BÜYÜK İNCELİK'

    CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesini nasıl yorumluyorsunuz?

    Görüşmesi faydalıdır. Bu yarış demokratik olmalıdır. Sayın Muharrem İnce’nin Sayın Selahattin Demirtaş’la görüşmesi; Sayın Demirtaş’ın Sayın Tayyip Erdoğan’la görüşmesi, Sayın Meral Akşener’le görüşmesi, Sayın Temel Karamollaoğlu’ya görüşmesi demokratik yarış çerçevesinde olması gerekenlerdir. Herkes bu hakkını kullanmalıdır. Her partinin ilkesel doğrultuları çerçevesinde bu görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan gidip Sayın Demirtaş’ı ziyaret edecek mi? Sayın İnce’nin yapmış olduğu büyük bir inceliktir. Aynı inceliği diğer adayların da yapması gerekir diye düşünüyorum. Demirtaş’ın özgür olması ve bu kampanyayı kendisinin yürütmesi lazım.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (286)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, Pervin Buldan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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