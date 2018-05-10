Destici ile görüşen Erdoğan: Gündemimizde ortak miting yok

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

© AA / Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı Destici, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

ERDOĞAN: MÜŞTEREK BİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, "Müşterek bir çalışmanın içerisinde olacağız. BBP Başkanı Destici ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz, bunları görüşme fırsatımız oldu. Bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Bu süreçte zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin çalışmasında olacağız" dedi.

"Şu anda gündemimizde ortak miting yok" diyen Erdoğan, "Ama bir planla kampanyayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR TANE ADAYI VAR

"Cumhur İttifakı'nın içinde asla pragmatik hesapla yer almadık" diyen Destici ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da iki seçim birlikte yapılacak. Cumhur İttifakı'nın bir tane adayı var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun. Milletvekilliği seçimlerinde de AK Parti, MHP ve BBP birlikte hareket ederek maksimum düzeyde temsiliyet sağlanacağına inanıyoruz. Bize karşı çok samimi, duyarlı bir davranış içinde oldu. Bunun için de kendisine minnetlerimi sunuyorum."