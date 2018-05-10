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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    Bahçeli: 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşmasıdır

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (297)
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin tekrar partilerine dönmelerine ilişkin, "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır" dedi.

    15 vekil
    © Fotoğraf : DHA
    15 vekil, CHP'ye geri döndü
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin tekrar partilerine dönmelerine ilişkin, "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik, CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

    Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Demokrasinin kökleşmesi ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu sağlayan mekanizma, dinamik vasıta ve muhtevalara sahip olduğunu savundu.

    'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE TAKOZ KOYMAYI AMAÇLAYAN BAYAĞI VE BAYAT SİYASİ AKIM VE AKTÖRLER'

    CHP
    © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
    İYİ Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye dönüyor
    Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin istikrarlı yükselişini gaye edindiğini, Türk milletinin huzur ve güvenliğini demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek, milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koyduğunu anlatan Bahçeli, "Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye'nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler, hangi tahrik ve tezgaha heves ederlerse etsinler, asla başaramayacaklar, asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir. Cumhur İttifakı mazlumların umudu, masum ve mağdurların ufku olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

    'SİYASET ADAM GİBİ GERÇEKLEŞTİRİLMELİ'

    Siyasetin, millete hizmetin demokratik vasıtası olduğuna işaret eden Bahçeli, "Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir" ifadesini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan'dan CHP'li 15 vekile: Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, onları da lekelediniz
    "Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır. Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. 'Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar. Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler. 24 Haziran'da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar…' Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız. 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik, CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun."

    'SİYASİ ETİK NEREDEDİR?'

    "Bu vekilleri CHP'den gönderen, İP'e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır?" diyen Bahçeli, "Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür?" sorularını yöneltti.

    Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

    '18 GÜN SÜRESİNCE KİRAYA VERİLEN MİLLETVEKİLLERİ'

    • 18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHP-İP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır? Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP'te cambazlık yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP'ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz mıydı?
    • CHP ahlaken tükenmiş, sıfırı tüketerek milli iradeyle köprüleri atmıştır. İP'e söyleyecek laf zaten yoktur, bu sözde partinin imamesi çoktan kopmuş, Türkiye düşmanlarının elinde tutsak ve oyuncuğa dönüşmüştür. Vah ki vah, bunlar Türkiye'ye umut olacak öyle mi, güldürmeyin bu milleti. Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak, günlerini gösterecek, beklenen ve hak ettikleri dersi Allah'ın izniyle verecektir. Cumhur İttifakı, zillet ittifakını boşa çıkaracak, sandıkta önüne katıp kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır.
    • Huzur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. İstikbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle parlayacaktır. İstiklal haklarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle güçlenecek ve derinleşecektir. Tam tersini iddia edenler ihanetin bekçileri, işgalcilerin yedekleridir. CHP, 15 kiralık milletvekilinin kirini kesinlikle temizleyemeyecektir. 22 Nisan'da milletvekili siparişini onaylayıp, 23 Nisan'da İP'i Mecliste konuşturanlar komplo ve karanlık kurgularının altında kalacaklardır. Bunu yapacak kuvvet ise Türk milletidir.

    Cemil Meriç'in "Kendini tanımak, marifetlerin marifetidir." sözünü hatırlatan Bahçeli, "Kendimizi tanıdık, milletimize inandık, sonuna kadar da hakikatin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kötürüm ve kötü siyaset anlayışları, setleri yıkan ırmaklar gibi yayılmak, akmak istiyor. Ancak cumhurun ittifak ruhu, milletin varlık ve kimlik şuuru buna izin ve icazet vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (297)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İYİ Parti, CHP, MHP, Devlet Bahçeli, Türkiye
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