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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

    İnce: Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (298)
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Herkesi kucaklayacağız. Önce içeride birlik ve dirlik, önce 81 milyon aynı yöne bakacak" dedi.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
    İnce'den Kürt sorununa '3B formülü': Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz
    İnce, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne ve Hakkari'de mitingler yaptığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanını saracaklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı adaylarına yaptığı ziyaretlere değinen İnce, "Sayın Karamollaoğlu'ndan randevu istedim, gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Akşener ve Demirtaş ile gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm, başarılar diledim. Sayın Perinçek imzasını henüz toplamamıştı, Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar dileyeceğim. Kimseyi ayırmayacağız, hiç kimseyi. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler, bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimiz de hukuka, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz, hiç fark etmez." diye konuştu.

    'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE, KUR'AN-I KERİM'E HAKARET ETTİĞİ ZAMAN FRANSA'YA HADDİNİ BİLDİRECEK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Herkesi kucaklayacaklarını ve ekonomiyi canlandıracaklarını anlatan İnce, "Önce içeride birlik ve dirlik, önce 81 milyon aynı yöne bakacak. Bunu yaptığımızda Fransa bizim kutsal kitabımıza hakaret edemeyecek. O zaman biz bir olduk mu, iri olduk mu, diri olduk mu güçlü bir Türkiye, Fransa'ya haddini bildirecek Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği zaman. Bunu başarabiliriz. Bunu 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardıysa… Ne diyordu? 'Ordu yoksa kurulur, para yoksa bulunur, silah yoksa alınır' diyordu. Aynı şekilde biz bu Cumhuriyeti yeniden temellerine oturacağız." ifadelerini kullandı.

    3B KURALINI HATIRLATTI

    Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapacağına ilişkin şu görüşlerini paylaştı: "3B kuralı diyorum. Birincisi barışacağız, 81 milyon barışacağız. İkincisi büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz, adil paylaşacağız. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaşı olacak. Bunu hep birlikte yapacağız."

    İnce, açıklamalarının ardından, 2015 yılında Şırnak'ta öldürülen polis memuru Soner Yıldırım'ın babaevine, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile giderek, başsağlığı diledi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (298)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Muharrem İnce, Trabzon, Türkiye
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