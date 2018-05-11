İnce: Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız

Cumhurbaşkanı adaylarına yaptığı ziyaretlere değinen İnce, "Sayın Karamollaoğlu'ndan randevu istedim, gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Akşener ve Demirtaş ile gittim görüştüm, başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm, başarılar diledim. Sayın Perinçek imzasını henüz toplamamıştı, Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar dileyeceğim. Kimseyi ayırmayacağız, hiç kimseyi. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler, bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimiz de hukuka, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz, hiç fark etmez." diye konuştu.
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3B KURALINI HATIRLATTI
Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapacağına ilişkin şu görüşlerini paylaştı: "3B kuralı diyorum. Birincisi barışacağız, 81 milyon barışacağız. İkincisi büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz, adil paylaşacağız. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaşı olacak. Bunu hep birlikte yapacağız."
İnce, açıklamalarının ardından, 2015 yılında Şırnak'ta öldürülen polis memuru Soner Yıldırım'ın babaevine, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile giderek, başsağlığı diledi.
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