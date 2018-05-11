MetroPoll anketi: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54

MetroPoll araştırma şirketinin yaptığı ankete göre AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde alacağı oy oranı yüzde 54 olacak.

MetroPoll araştırma şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı. 13-20 Nisan tarihleri arasında 2063 kişi arasında yapılan ankete göre parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı yüzde 54.

Ankette kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 48, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 6 olarak ölçüldü.

Ankete göre üç parti daha yüzde 10 barajını geçerek meclise girmeyi başarıyor. MetroPoll'un araştırmasına göre CHP'nin oy oranı yüzde 21 olurken İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12, Halkların Demokratik Partisi'nin oy oranı ise yüzde 10 olarak tespit edildi.

Kararsız seçmenin oyu dağıtılmadan yapılan hesaplamaya göre ise AK Parti'nin oyu yüzde 43.4, CHP'nin 18.9, MHP'nin oyu 5.2, HDP'nin oyu yüzde 9.4, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11.1, Saadet Partisi'nin oyu 1.3 olarak çıkıyor.