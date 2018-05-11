İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne ve Hakkari mitinglerinin ardından üçüncü mitingini memleketi Rize'de yaptı. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'nin uzlaşmaya, normalleşmeye, barışmaya ihtiyacı var. Hiç kimseyi ayırmadım. Bütün rakiplerime gittim başarılar diledim. Erdoğan'a Rize'ye gideceğim deyince, 'Selam söyle' dedi. Üzerimde kalmasın, Erdoğan'ın selamı var.
Ana ocağım Rize'deyiz… #TekDavamTürkiye https://t.co/eFNx61dOe9— Muharrem İNCE (@vekilince) May 11, 2018
'BİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ, KAVGA ETMEYECEĞİZ'
- Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz. 81 milyon iri, diri olacak. Beraber olacak. Sen beraber olacaksın ki, Batı'ya kafa tutabilesin.© AA / Hakan Burak Altunöz
- Fransa, dini kitabımızla dalga geçiyor. Güçlü bir Türkiye olsa, Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Allah'ın izni, milletin izniyle, ben cumhurbaşkanı olduğumda önce içerde birlik, sonra Avrupa'ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte.
- Rizeli sandığa gittiğinde torunu da unutmayın. 24 Haziran'da bir şarkı söyler gibi geleceğiz. Bu ülkeyi baştan sona kucaklayacağız. Gençlere sesleniyorum; evlatlarım, öğrencilerim. 24 Haziran'da meydanlarda kavga eden değil, quantum, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 4.0'ı kaçırırsan 250 sene kaybedersin.
'HER YIL 10 GENCİ YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİM'
- AK Partili anneler, sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. İmam hatip açılsın mı, açılsın. Onlar da bu memleketin evladı. Benim AK Partili bacım, çocuğunu imam hatipe gönder ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor ona bir bak. Bilim lazım bize, teknoloji, uygarlık lazım.
- Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de 500'er lira burs vereceğiz. KPSS, ALES, var da var. 81 milyonluk ülke kendi insanına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Sınav parası olmayacak, damga vergisi olmayacak.
'EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA, HEPSİNE HAZIRIM'
- Diyor ki bana, meydanlarda ekonomi konuşacak mısın? Elbette. İstiyorlarsa 6 adayın altısı da çıkalım, ben hazırım. Ben dedemin memleketinden sesleniyorum, ben TV'de tartışmaya hazırım. Ekonomi, tarım, dış politika hepsine hazırım.© AA / Cihan Demirci
- Ekonomi 10 numara ise dolar niye yukarı çıkıyor? Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte.
'4. KÖPRÜ'YÜ DE MUHARREM İNCE GELİR YAPAR'
'BENİM MEDYAM VAR BURADA, İSTER VER İSTER VERME'
- Herkes akıllı telefonunu çıkarsın, canlı yayın yapsın. Hazır olunca diğer elinizi kaldırın. Hep birlikte başlıyoruz. Medya ister ver, ister verme. Bak benim kendi medyam var burada. Öbürü devletin, bu milletin medyası. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak. Bana gariban dedi biliyorsunuz değil mi? Ben 81 milyonu kucaklıyorum, şiir okurken özgürüm. Benim gönlüm zengin, gariban olsam ne olacak? Dün mal varlığımı açıkladım. Söz veriyorum, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.© AA / Yunus Ozan SÖYLER
- Adalete güvenmenizi sağlayacağım. Bizler adalete güvenirsek, yabancı da adalete güvenir. Onlar güvenirse yatırım yapar, çocuklarımız iş bulur. Benim derdim bu. Dertleri beni indirmek diyor. Benim derdim seni indirmek değil, benim derdim doları indirmek.
'ÇIRAKLIK, KALFALIK, USTALIK DÖNEMİ GEÇİRDİ, BİR DE EMEKLİLİK DÖNEMİ GEÇİRSİN'
- Bunlar bizim başörtümüzü çıkarır diye yalan söylüyorlar. Benim kız kardeşim başörtü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Yok öyle bir şey kardeşim. Size 13. cumhurbaşkanı adayı olarak söz veriyorum, istediğiniz yerde takın.
- Çaya gelelim şimdi. 2.45 dediler, 1.60'a düştü değil mi? Çaykur nereye devredildi, malum yere. Siz bunu hak etmiyorsunuz. Sizden başka çay üreten bir yer var mı? Sizi ezdirmeyeceğim, söz veriyorum. Cesur adımlar lazım, bazen bu yolda ölümü göze almak lazım.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)