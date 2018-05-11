İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de yaptığı konuşmada Rabia işaretine gönderme yaparak, "Böyle değil, endüstri 4.0 bu, kaçırırsan 250 yıl kaybedersin" dedi. İnce, 24 Haziran'dan sonra meydanlarda kavga eden bir cumhurbaşkanı değil, 'kuantum', 'endüstri 4.0' diyen bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.