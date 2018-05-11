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    Muharrem İnce

    İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak

    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de yaptığı konuşmada Rabia işaretine gönderme yaparak, "Böyle değil, endüstri 4.0 bu, kaçırırsan 250 yıl kaybedersin" dedi. İnce, 24 Haziran'dan sonra meydanlarda kavga eden bir cumhurbaşkanı değil, 'kuantum', 'endüstri 4.0' diyen bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne ve Hakkari mitinglerinin ardından üçüncü mitingini memleketi Rize'de yaptı. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Türkiye'nin uzlaşmaya, normalleşmeye, barışmaya ihtiyacı var. Hiç kimseyi ayırmadım. Bütün rakiplerime gittim başarılar diledim. Erdoğan'a Rize'ye gideceğim deyince, 'Selam söyle' dedi. Üzerimde kalmasın, Erdoğan'ın selamı var.

    ​'BİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ, KAVGA ETMEYECEĞİZ'

    • CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
      © AA / Hakan Burak Altunöz
      İnce: Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız
      Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz. 81 milyon iri, diri olacak. Beraber olacak. Sen beraber olacaksın ki, Batı'ya kafa tutabilesin.
    • Fransa, dini kitabımızla dalga geçiyor. Güçlü bir Türkiye olsa, Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Allah'ın izni, milletin izniyle, ben cumhurbaşkanı olduğumda önce içerde birlik, sonra Avrupa'ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte.
    • Rizeli sandığa gittiğinde torunu da unutmayın. 24 Haziran'da bir şarkı söyler gibi geleceğiz. Bu ülkeyi baştan sona kucaklayacağız. Gençlere sesleniyorum; evlatlarım, öğrencilerim. 24 Haziran'da meydanlarda kavga eden değil, quantum, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 4.0'ı kaçırırsan 250 sene kaybedersin.

    'HER YIL 10 GENCİ YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİM'

    • Muharrem İnce
      © AA /
      İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz
      Cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin genci en iyi eğitimi almaları için yurt dışına göndereceğim. Şu anda Türkiye'nin bilgisayar mühendisi sayısı 10 bin, 5 yıl içinde 100 bin olacak.
    • AK Partili anneler, sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. İmam hatip açılsın mı, açılsın. Onlar da bu memleketin evladı. Benim AK Partili bacım, çocuğunu imam hatipe gönder ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor ona bir bak. Bilim lazım bize, teknoloji, uygarlık lazım.
    • Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de 500'er lira burs vereceğiz. KPSS, ALES, var da var. 81 milyonluk ülke kendi insanına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Sınav parası olmayacak, damga vergisi olmayacak.

    'EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA, HEPSİNE HAZIRIM'

    • Muharrem İnce
      © AA / Cihan Demirci
      Kılıçdaroğlu: İnce inşallah böyle devam eder
      Diyor ki bana, meydanlarda ekonomi konuşacak mısın? Elbette. İstiyorlarsa 6 adayın altısı da çıkalım, ben hazırım. Ben dedemin memleketinden sesleniyorum, ben TV'de tartışmaya hazırım. Ekonomi, tarım, dış politika hepsine hazırım.
    • Ekonomi 10 numara ise dolar niye yukarı çıkıyor? Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte.

    '4. KÖPRÜ'YÜ DE MUHARREM İNCE GELİR YAPAR'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
      © AA /
      Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür
      Ekonomimiz 7.4 büyüdü diyorlar. Ekonomiye doping yaptılar. Beygire bile doping yapınca yarıştan men ediliyor. Köprü yapmak kolaydır, Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü kurmak zordur. Dün Hakkari'de Türk bayrakları ile İzmir Marşı ile miting yaptık. 1. Köprü'yü Demirel yaptı, 2. Köprü'yü Özal yaptı, 3. Köprü'yü Erdoğan yaptı, 4. Köprü'yü de Muharrem İnce gelir yapar ne olacak, bu kolay iş.

    'BENİM MEDYAM VAR BURADA, İSTER VER İSTER VERME'

    • CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da miting düzenledi.
      © AA / Yunus Ozan SÖYLER
      İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur
      Herkes akıllı telefonunu çıkarsın, canlı yayın yapsın. Hazır olunca diğer elinizi kaldırın. Hep birlikte başlıyoruz. Medya ister ver, ister verme. Bak benim kendi medyam var burada. Öbürü devletin, bu milletin medyası. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak. Bana gariban dedi biliyorsunuz değil mi? Ben 81 milyonu kucaklıyorum, şiir okurken özgürüm. Benim gönlüm zengin, gariban olsam ne olacak? Dün mal varlığımı açıkladım. Söz veriyorum, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.
    • Adalete güvenmenizi sağlayacağım. Bizler adalete güvenirsek, yabancı da adalete güvenir. Onlar güvenirse yatırım yapar, çocuklarımız iş bulur. Benim derdim bu. Dertleri beni indirmek diyor. Benim derdim seni indirmek değil, benim derdim doları indirmek.

    'ÇIRAKLIK, KALFALIK, USTALIK DÖNEMİ GEÇİRDİ, BİR DE EMEKLİLİK DÖNEMİ GEÇİRSİN'

    • AK Parti Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-İnce görüşmesinden.
      © AA /
      Erdoğan ve İnce'den çay eşliğinde Rize diyaloğu
      Kadınlar ve gençler sizlerle birlikte kazanacağız. Kadınlar ve gençler bu sürece destek olun. Ben sokaktaki rüzgarı görüyorum. Bu sefer bu iş tamam. Benim hemşehrim de mutlu olacak. Mutlu bir ülkede yaşayacak. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi geçirdi. Bir de emeklilik dönemi geçirsin. Benim hemşehrim de mutlu olsun.
    • Bunlar bizim başörtümüzü çıkarır diye yalan söylüyorlar. Benim kız kardeşim başörtü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Yok öyle bir şey kardeşim. Size 13. cumhurbaşkanı adayı olarak söz veriyorum, istediğiniz yerde takın.
    İnce, Dağsu mahallesi'nde yaş çay bahçesine gelerek vatandaşlarla sohbet etti, bir süre çay topladı.
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    İnce, Dağsu mahallesi'nde yaş çay bahçesine gelerek vatandaşlarla sohbet etti, bir süre çay topladı.
    • Çaya gelelim şimdi. 2.45 dediler, 1.60'a düştü değil mi? Çaykur nereye devredildi, malum yere. Siz bunu hak etmiyorsunuz. Sizden başka çay üreten bir yer var mı? Sizi ezdirmeyeceğim, söz veriyorum. Cesur adımlar lazım, bazen bu yolda ölümü göze almak lazım.

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    Etiketler:
    CHP, Muharrem İnce, Rize
    Topluluk kurallarıTartışma
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