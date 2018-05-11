Dışişleri, Trump'ı doğruladı: Üst düzey IŞİD mensubu Türkiye'de yakalandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, üst düzey IŞİD'li 5 kişinin yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayımlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Aksoy, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası alanda tesis edilen iş birliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır."

Aksoy, ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunmasının önemine değindi ve Türkiye'nin ABD, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

TRUMP: EN ÇOK ARANAN 5 LİDER YAKALANDI



ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, IŞİD'in en çok aranan 5 liderinin yakalandığını duyurmuştu. Operasyona ABD istihbaratının da destek verdiği kaydedilmişti.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberde, İsmail Alwaan al-Ithawi, Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai'nin yakalandığı belirtilmişti.