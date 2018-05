Yavuz Bingöl: Türkiye daha özgür. Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz

Sanatçı Yavuz Bingöl, Sabah gazetesine konuştu. Bingöl "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" dedi.

Bingöl, Sabah gazetesinden İlker Gezici'ye konuştu.

Bingöl röportajda "Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları, Türkiye'nin gücünü dış dünyaya gösterdi. Bunda Cumhurbaşkanımız'ın duruşunun payı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

'BU COĞRAFYADA 1-2 TANE DAHA TAYYİP ERDOĞAN ÇIKSAYMIŞ DAHA GÜÇLÜ BİR COĞRAFYA OLURMUŞ'

"Kesinlikle çok büyük payı var. Bölgenin en önemli gücüyüz, bizden çok şey bekliyor devletler. Suriyeli mültecilere, 3 milyon insana kucak açmışız. Niye? Çünkü Osmanlı'dan gelen öyle bir geleneğimiz var. Onlarca farklı görüşü 600 yıl kardeşçe yaşatmışız içimizde. Bu millet hiçbir zaman Irak, Suriye gibi olmaz. Bu ülke bizim; çakıl taşını bile kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda."

'DÜNYADAKİ ADALETSİZLİKLE BİR TEK CUMHURBAŞKANIMIZ SAVAŞIYOR'

"200 yıllık ekonomik düzene çark sokmuş Müslüman bir liderden bahsediyoruz. Bu lideri yok etmeye çalıştılar" diyen Bingöl, "dünyadaki adaletsizlikle, hukuksuzlukla bir tek Cumhurbaşkanımız savaşıyor" iddiasında bulundu.

Bingöl sözlerini "Ortadoğu'da oynanan oyunu görüyor. Bir lider kolay yetişmiyor, bir sanatçının kolay yetişmediği gibi. Sayın Erdoğan öngörüsü olan bir lider, kıymetini bilelim. Söylediği her cümle önemli. ‘Siz geçmişinize, kendi bağnazlıklarınıza bakın' diyor. Emin olun, onlardan daha çok demokratız, daha özgürlüğe düşkünüz. Bize ne dersi vermeye çalışıyorlar ki? Bu açıdan Erdoğan'ın takındığı tavır, bir vatandaş olarak hoşuma gidiyor, seviyorum tabii. Gerçekten kendilerine baksınlar. Sosyal olgunluğa onlardan 300 yıl önce erişmiş bir milletiz. Bunu bir lider böyle dillendirdiğinde, ister sağcı, ister solcu, ister Alevi, ister Kürt ol; hoşuna gidiyor. Çünkü doğruyu söylüyor. Lider, senin sesin oluyor" diye sürdürdü.

'YURT DIŞINDA YAPAMADIĞINIZ HER ŞEYİ BURADA YAPABİLİYORSUNUZ'

Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede baskı yok, çok özgürüz" ifadesine katıldığını belirten Bingöl gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim. Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. Özgürlüğü, demokrasiyi; birbirimizi hoyratça harcayarak, birbirimizi kolayca yıpratarak, ülke içindeki birlik beraberliğimizi korumayarak kullanıyoruz. New York Times'ta bir gazeteci, 'Başkan Kennedy'i devlet öldürmüştür' diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz."

'SEÇİMİ İLK TURDA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

© Fotoğraf : DHA MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah

"Başkanlık sistemiyle beraber bürokrasinin hantal yapısının değişeceğine, hızlı adımlar atılacağına inanıyorum" diyen Bingöl "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın manifestosunda açıkladığı irade ve cesaret çok önemli. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisinin içine girecek bir ülke hayal ediyoruz. Gelecekten umudumu kesmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bingöl "Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nın şansı nedir sizce?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi

"Seçimlerde ittifaklar yapılır. Cumhur İttifakı, başından beri toplumun gözü önünde açık şekilde gerçekleşmiş bir ittifaktır. Aslında bu bir milat olabilir. Birbirinden çok farklı düşünen dört parti seçimlerde ittifak yapıyor. Ama tabii ki ben Cumhurbaşkanımız'ın seçimi ilk turda kazanacağını düşünüyorum. Daha güçlü bir Türkiye için istikrar lazım. O yüzden iyi ve güzel şeyleri Cumhurbaşkanımız'la yapmaya devam edeceğiz. Çünkü cumhurbaşkanımız insani tarafları ileri düzeyde olan bir lider. Onu tanıyan herkes bilir bunu."

'SOLUN DURUMU İYİ DEĞİL'

Yavuz Bingöl "Solun sorunu ne sizce?" sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"Sadece ülkemizde değil, dünyada da solun durumu iyi değil. Dünyanın her yerinde sürekli seçim kaybediyorlar. O yüzden solcuların yeni yüzlere, yeni yeni isimlere, yeni bir alfabeye ihtiyaçları var. Kendi fabrika ayarlarına geri dönmeleri gerekiyor."