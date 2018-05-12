Tahliye edilen eski Zaman yazarı Bulaç: Kimseden şikayetçi değilim

Eski Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, cuma geceyarısı tahliye edildi. Cezaevinden çıkmasının ardından kimseden şikayeti olmadığını söyleyen Bulaç, "İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" dedi.

© AA / Uğur Samet Avcı Zaman gazetesi davasında Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'e tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı.

TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.

DHA Eski Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç tahliye edildi

Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.