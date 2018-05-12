Tahliye edilen eski Zaman yazarı Bulaç: Kimseden şikayetçi değilim

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı.
© AA / Uğur Samet Avcı
TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.
DHA
Eski Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç tahliye edildi
Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)