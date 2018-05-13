CHP'den Bahçeli'nin af önerisine tepki: Twitter'dan görüşülecek meseleler değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir" dedi.

Tezcan, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Tezcan, Enis Berberoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu, Türkiye'deki süreci yakından izlediğini söyledi.

Berberoğlu'nun tutuklu olmasının, Türk adaleti ve yargısı açısından 'utanç tablosu' olduğunu belirten Tezcan, "Anayasa Mahkemesi'ne bu vesileyle bir kez daha seslenmek istiyorum. Mahkemelerin bu süreçte tahliye kararı vermesi gerekirken, hala haksız biçimde milletvekilimiz tutukludur. Milletvekilinin yeri milletin meclisidir. Milli irade tutsak alınmıştır. Anayasa Mahkemesi bir yıla yakın süre oldu hala Enis Berberoğlu ile ilgili bir karar vermedi. Anayasa Mahkemesi'nin derhal karar vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Tezcan, Türkiye'nin 25 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 9 Temmuz'dan itibaren bambaşka bir tabloya uyanacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olacak, CHP iktidar olacak, yargı bağımsız olacak. Adalet problemi Türkiye'de kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

'PARLAMENTODA OTURUR KONUŞURUZ'

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: Af düşüncemiz kesinlikle yok

Tezcan, MHP lideri Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin partisinin düşüncesinin ne olduğu sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz, ittifak bu konuda müttefik mi, tek adam koalisyonu bu konuda müttefik mi diye merak ediyorduk. Bugün gelen açıklamalardan tek adam koalisyonunun lideri, yani Sayın Bahçeli'nin ittifaktaki ağabeyi Erdoğan, 'Bizim bununla ilgimiz yok' demiş. Demek ki birbirleriyle henüz görüşüp danışmadılar. Bu meseleler Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak, Twitter mesajlarıyla görüşülecek işler değildir. Parlamentoda oturur konuşuruz. Böyle bir tablo ne isteniyor, ne çerçevesi var bakmak lazım."