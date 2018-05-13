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    Muharrem İnce

    İnce: 24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş, o da bana güveniyor demek ki

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (321)
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa mitinginde konuştu. İnce konuşmasında, "24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş. O da bana güveniyor demek ki" ifadelerini kullandı.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Manisa mitinginde konuştu. İnce, "Size söz, üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak" dedi.

    İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Muharrem İnce
      © AA / Mahmut Serdar Alakuş
      İnce: 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm
      Her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğiz. Orada kendilerini geliştirecekler. 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Ben bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlayacağım. Türkiye'de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Rüzgar ve güneşten yararlanacağız. Güneş enerjisi potansiyeli yüzde 130. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu, depolamak zor. Bu ülkenin gençlerini bir fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için ABD ise ABD'ye, Rusya ise Rusya'ya, uzaysa uzaya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilere kredi vereceğim.
    • Yarın Dünya Çiftçiler Günü. AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Devlet milli gelirinin yüzde 1'ini tarımı geliştirmeye harcar. 30 milyar yapıyor bu. Bunun yarısını bile vermemiş. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye olan borcu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse, saman alırsın, bezelye alırsın. En fazla zeytin ağacı Manisa'da. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. 90 bin aile çekirdesiz üzüm yetiştiriyor.  Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak.

    'DÖRDÜNCÜ KÖPRÜYÜ DE İNCE YAPAR O KOLAY İŞ, ASIL MESELE MİLLETİN GÖNLÜNDE BARIŞ KÖPRÜLERİ KURMAK'

    • 24 Haziran'dan sonra faiz düşecek demiş. O da bana güveniyor demek ki. Sayın Erdoğan'ın projesi kanal, makina, hafriyat. Benim projem huzur. 50 sene önce yaptı Demirel birinci köprüyü. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar o kolay iş. Asıl mesele milletin gönlünde barış, huzur köprüleri kurmak.

    'ERDOĞAN'A ÖNERİM; ÇIRAKLIK, KALFALIK, USTALIK DÖNEMİM DEDİN, BEN DE SANA EMEKLİLİK DÖNEMİN DİYORUM'

    • Hakkari'de İzmir marşıyla miting yaptım. Sokakta hoş geldin demeyen bir tek Hakkarili yoktu. Türkiye'de 3B olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Erdoğan'a önerim, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedin, ben de sana emeklilik dönemin diyorum.
    • Engelliler, sadece otizmli çocuklar 352 bin kişi. Bunların 21 bini eğitim alıyor. Bu aileler ne düşünüyor biliyor musunuz? Çocuğunun önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem kim bakacak. Devlet bakacak.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (321)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Muharrem İnce, Manisa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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