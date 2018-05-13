İnce'den madenci tekmeleyen Yerkel'e: Özür yetmez, hesap verecek

© AA / Arşiv Madenci tekmeleyen Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

301 madencinin can verdiği Soma faciasının mitinginde konuşan Muharrem İnce, 4 yıl önceki facia sonrası madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel’i anımsatarak, “O tekme atandan hesap sormazsam namerdim” dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Yerkel, 4 yıl süren suskunluğunu bozarak Twitter hesabından “Günah keçisi ilan edildim, özür dilerim” dedi.

Yerkel’in 4 yıl sonra gelen hem mağduriyet hem de özür içeren tweetlerine CHP’nin adayı Muharrem İnce’den yanıt geldi.

www.cumhuriyet.com.tr’ye konuşan İnce şunları söyledi: “Yerde yatan madenciye insafsızca tekme atan müşavir, bizim hesap soracağız açıklamalarından sonra mı hatırladı özür dilemeyi? Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek.”