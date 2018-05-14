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    Akşener, yol haritasını açıkladı: Yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz

    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (326)
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    Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine doğru giderken yol haritasını açıkladı. Mevcut hükümetin yanlış yaptığını ifade ettiği birçok maddeyi sıralayan İYİ Parti lideri, bunları 'yönetim boşluğu' olarak niteledi ve "Biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz, milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Ankara'da düzenlediği toplantıdaki konuşmasından satırbaşları şöyle:

    • Engelleri aşmak istiyorsan önce insanı seveceksin. İnsanı seversen tüm dağlar düz olur. İnsanı seversen onu bizden sizden diye ayıramazsın. İnsanı seversen o acı çektiğinde evinde huzur içinde uyuyamazsın. Benim çocuğum diyemezsin bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur. 
    • Benim evim benim çocuğum diyemezsin. Başını yastığa huzur içinde koyamazsın, koymamalısın. Aziz milletimiz adaylığa karar verirken düşündüğüm tek şey vardı. Son yıllarda insanla devlet arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak. Bugün millet yeniden büyük bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Milletim bana güvendi sadece 6 saat içinde 100.000 imza vererek milletine sahip çıktı.

    'ACİLEN BİR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ'

    'DEVLETİN GELECEĞİ, İKTİDAR HIRSLARINA FEDA EDİLDİ'

    • TRT Binası
      © AA /
      TRT'den AK Parti-MHP ittifakına 37 saat, İYİ Parti'ye 9, Saadet ve HDP'ye 0 dakika
      Devleti yönetmek ayrı, gündelik politikaların peşine takılmak ayrı şeydir. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük şanssızlığı bu noktada oldu. Devletin geleceği, gündelik iktidar hırslarına feda edildi. Son yıllarda kendisine yapılmış tüm yanlışlara rağmen Türkiye nasıl bir ülkedir hatırlatmak isterim. Türkiye, 1 verdiğinde 1000 vereceğiniz bir toprağa ve kültüre sahip bir ülkedir.

    'BİZLER BUNU ATATÜRK'TEN ÖĞRENDİK'

    • İYİ Parti, Meral Akşener
      © REUTERS / Murad Sezer
      İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?
      Türkiye, düşmanın gücü ne olursa olsun üstesinden gelme gücüne sahiptir. Türkiye, uğruna ölünesi bir milletin ülkesidir. Türkiye uluslararası camiada ne olursa olsun üstün niteliklere sahip bir ülkedir. Bizler Gazi Mustafa Atatürk'ten bunu öğrendik. Kısaca, Türkiye, ayaklarından çekenler olmasa zirveye çıkacak bir ülkedir. Yeter ki siyaset insanları tarafından değil, devlet insanları tarafından yönetilsin. Benim ve arkadaşlarımın devlet yönetme vizyonu Türkiye'yi bahar güneşiyle buluşturma arzusudur.

    'ÜLKE, YAPAY KAMPLARA AYRILDI'

    • Wikipedia
      © AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
      İYİ Parti'den Wikipedia açılışına davet
      Ülkemiz, yapay kamplara ayrılmıştır. Elbette bu farklılıklara saygı duyarak, güçlenen devlet anlayışına sahip olmalıyız. Biz bu nedenle bayram sofrasında buluşmakta arzı ediyoruz. Çünkü biz milletimizin koskocaman bir aile olduğuna inanıyoruz. Ve her ailede olduğu gibi, kadınlar hayatı önemdedir.

    'MİLLETİN YÜZDE 82'Sİ GEÇMİŞE ÖZLEM DUYUYOR'

    • Savaşmak gerektiğinde o savaşı kazanacak kadar güçlü olacağız. Ama her zaman tavrımızı ve terbiyemizi yaşatmak üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin yüzde 82'si geçmişe özlem duyuyor. Vahim olan gençler de böyle düşünüyor.

    'DEVLET, DEVLET GİBİ ÇALIŞACAK'

    • Milletimizi bu yükü taşımaktan kurtarmak gerekiyor. Devlet devlet gibi çalışacak. Çiftlik ise devletin içinden çıkarılıp, ait olduğu o güzel yere bırakılmalıdır.

    'YÖK, KARANLIK SAYFALARA GÖNDERİLECEK' 

    • YÖK'ü tarihin karanlık sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. FETÖ'nün sızmasına göz yumulan Kuleli ve Işıklar liselerini yeniden açacağız.

    'ŞEHRE NEFES ALDIRAN PLANLAR HAZIR'

    • İstanbul
      © REUTERS /
      Fransız deprem bilimciden Marmara için uyarı: Faydan değil, gazdan
      Elbette biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Köprülerin sahibi müteahhitler değil millet olacak. Yaptığımız yolların ömrü 3-5 yıl olmayacak. Şehre nefes aldıran planlar hazır. İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan hastaneler yapmayacağız. 700 üstü hastaneler sisteme çare değil. Daha küçük ölçekli daha ulaşılabilir, hastaneler yaparak hasta ve yollarda eza çekmelerini istemiyorum. Yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım hayvancılıkta yine dünyanın en iyileri arasında olmak için çalışacağız.

    'DEĞİŞİM LAZIM'

    • Ülkeyi yönetenler milleti taşımalıdır. Aynı krizlere tekrar tekrar yakalanan bir devlet anlayışı olabilir mi? Hiçbir sorun onu üreten zihiniyet ile çözülemez. Değişim de bunun için lazım.

    'DELİ VE SİLAHLI ADAMLAR SOKAKTA GEZİYOR'

    • AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü
      © Fotoğraf : DHA
      AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Döğücü: Kadına şiddeti gündeme getirenleri kınıyorum
      Devlet yapısı, tek bir kişinin gönlünü hoş etmeye çalıştığı için yönetim boşluğu var. İdareciler olayların önünde değil, peşinden koşuyor. Ciddi bir devletin her gün yeni düşmanları, kavgaları, krizleri olamaz. Eğitimden adalete, ekonomiden güvenliğe çözülme var. Çocuklarımız taciz ediliyor, deli ve silahlı adamlar sokaklarda kol geziyor, genç kızlarımız sokak ortasında öldürülüyor. Kadınlarımız şiddet görüyor, cinayetlere kurban gidiyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Bu dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanlar katlediliyor, yönetim boşluğu var. Biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz, milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz.

    Akşener'in konuşması 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ve alkışlarla sık sık bölündü. 

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (326)
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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