Akşener, yol haritasını açıkladı: Yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Ankara'da düzenlediği toplantıdaki konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Engelleri aşmak istiyorsan önce insanı seveceksin. İnsanı seversen tüm dağlar düz olur. İnsanı seversen onu bizden sizden diye ayıramazsın. İnsanı seversen o acı çektiğinde evinde huzur içinde uyuyamazsın. Benim çocuğum diyemezsin bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur.
İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Başlangıç Toplantısı başladı.https://t.co/dtkyGuxG1P— İYİ Parti (@iyiparti) 14 Mayıs 2018
- Benim evim benim çocuğum diyemezsin. Başını yastığa huzur içinde koyamazsın, koymamalısın. Aziz milletimiz adaylığa karar verirken düşündüğüm tek şey vardı. Son yıllarda insanla devlet arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak. Bugün millet yeniden büyük bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Milletim bana güvendi sadece 6 saat içinde 100.000 imza vererek milletine sahip çıktı.
'ACİLEN BİR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ'
'DEVLETİN GELECEĞİ, İKTİDAR HIRSLARINA FEDA EDİLDİ'
'BİZLER BUNU ATATÜRK'TEN ÖĞRENDİK'
- Türkiye, düşmanın gücü ne olursa olsun üstesinden gelme gücüne sahiptir. Türkiye, uğruna ölünesi bir milletin ülkesidir. Türkiye uluslararası camiada ne olursa olsun üstün niteliklere sahip bir ülkedir. Bizler Gazi Mustafa Atatürk'ten bunu öğrendik. Kısaca, Türkiye, ayaklarından çekenler olmasa zirveye çıkacak bir ülkedir. Yeter ki siyaset insanları tarafından değil, devlet insanları tarafından yönetilsin. Benim ve arkadaşlarımın devlet yönetme vizyonu Türkiye'yi bahar güneşiyle buluşturma arzusudur.© REUTERS / Murad Sezer
'ÜLKE, YAPAY KAMPLARA AYRILDI'
- Ülkemiz, yapay kamplara ayrılmıştır. Elbette bu farklılıklara saygı duyarak, güçlenen devlet anlayışına sahip olmalıyız. Biz bu nedenle bayram sofrasında buluşmakta arzı ediyoruz. Çünkü biz milletimizin koskocaman bir aile olduğuna inanıyoruz. Ve her ailede olduğu gibi, kadınlar hayatı önemdedir.© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
'MİLLETİN YÜZDE 82'Sİ GEÇMİŞE ÖZLEM DUYUYOR'
- Savaşmak gerektiğinde o savaşı kazanacak kadar güçlü olacağız. Ama her zaman tavrımızı ve terbiyemizi yaşatmak üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin yüzde 82'si geçmişe özlem duyuyor. Vahim olan gençler de böyle düşünüyor.
'DEVLET, DEVLET GİBİ ÇALIŞACAK'
- Milletimizi bu yükü taşımaktan kurtarmak gerekiyor. Devlet devlet gibi çalışacak. Çiftlik ise devletin içinden çıkarılıp, ait olduğu o güzel yere bırakılmalıdır.
'YÖK, KARANLIK SAYFALARA GÖNDERİLECEK'
- YÖK'ü tarihin karanlık sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. FETÖ'nün sızmasına göz yumulan Kuleli ve Işıklar liselerini yeniden açacağız.
'ŞEHRE NEFES ALDIRAN PLANLAR HAZIR'
'DEĞİŞİM LAZIM'
- Ülkeyi yönetenler milleti taşımalıdır. Aynı krizlere tekrar tekrar yakalanan bir devlet anlayışı olabilir mi? Hiçbir sorun onu üreten zihiniyet ile çözülemez. Değişim de bunun için lazım.
'DELİ VE SİLAHLI ADAMLAR SOKAKTA GEZİYOR'
Akşener'in konuşması 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ve alkışlarla sık sık bölündü.
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