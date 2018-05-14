Akşener, yol haritasını açıkladı: Yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine doğru giderken yol haritasını açıkladı. Mevcut hükümetin yanlış yaptığını ifade ettiği birçok maddeyi sıralayan İYİ Parti lideri, bunları 'yönetim boşluğu' olarak niteledi ve "Biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz, milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz" dedi.