Demirtaş'ın seçim manifestosu: Yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağım

Seçim manifestosunu açıklayan HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Tek adamlığa son vermeye geliyorum" dedi. Seçilirse yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağı vaadinde bulunan Demirtaş, "Bu makama bir çuval yetki ile geleceğim, sürenin sonunda bir ceketle gideceğim" ifadesini kullandı.

HDP'nin seçim beyannamesini açıkladığı toplantı Ankara Hilton Otel'de Selahattin Demirtaş'ın önceki seçimlerde yaptığı konuşmalaradan oluşan sinevizyon ile yapıldı. HDP'nin bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, 'Demirtaş sizsiniz' sözleriyle başlayan video 'Halkımıza selam olsun' cümlesiyle bitti.

​Daha sonra Demirtaş'ın seçim manifestosu okundu. Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik aktardığına göre, Demirtaş'ın mesajları şöyle:

'TEK ADAMLIĞA SON VERMEYE GELİYORUM'

© Fotoğraf : HDP Demirtaş: Bugün artık beni başkan yaptıracağız

Bir cumhurbaşkanı olarak tek adamlığa son vermeye geliyorum. Bu makama bir çuval yetki ile geleceğim, sürenin sonunda bir ceketle gideceğim.Toplumsal kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbirlerine sırtını dönmediği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ülkenin sözünü veriyorum. Fikri ve inancı ne olursa olsun, insanların yaşam tarzlarını özgürce yaşaya.ilecekleri bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Hamase üreten siyasete son vereceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile güçlendirilmiş bir yönetim sistemi kuracağız. Siyaseti biat ederek yükselmenin değil liyaak ile halka hizmet etmenin aracı hale getireceğiz.

Tekçiliğin değil çokluğun sesiyiz. Kendinden olmayan herkesi suçlu ilan eden, sadece ve sadece ben diyen bir rejime karşı bizler varız diyoruz. 16 yıllık bir yıkımı sandıkta sonlandırmanın dönüm noktasındayız. Yeni bir başlangıç için el ele vererek tekçi, baskıcı, soyguncu, kayırmacı, kayyumcu ve kavgacı tek adam rejimini sen'le değiştireceğiz.

'SEÇİLDİĞİMDE İLK OLARAK KENDİMİ YETKİSİZLEŞTİRECEĞİM'

© AFP 2018 / OZAN KÖSE HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

Toplumun geleceğini bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran, tüm yetkileri tek adamda toplayan bir Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Seçildiğimde ilk olarak yetkilerimi kendimi yetkisizleştirmek ve kurumları demokratikleştirmek için kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı yetkilerini paylaştıkça sistem demokratikleşecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde toplumun tamamını kapsayacak temsilciler yer alacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarını, parlamentoda olan ve olmayan tük partilerin ve sivil toplumun görüş ve önerileri doğrultusunda farklı temsiliyetlerden belirleyeceğim.

'OHAL'İ KALDIRACAĞIZ'

Toplumsal yaraları acilen sarmak için OHAL'i derhal kaldıracağız. OHAL'den kaynaklanan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı zulme son vereceğiz. Mağduriyetleri acilen giderecek düzenlemeler yapacağız. Hiçbir ayrım yapmadan tüm hasta mahpusların derhal serbest kalmalarını sağlayacağız.

​TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI ESAS ALAN EKONOMİ

Demokratik kurumların tahribatı, hukuka güvenin bütünüyle ortadan kalkması Türkiye ekonomisine güveni sarstı. Siyasal ve ekonomik kararların Saray'ın bekasına endekslenmesi Türkiye'yi öngörülemez bir ülke haline getirdi. Ekonomi kırılganlaştı. Demokrasiyi güvence altına alarak ekonomiyi de rahatlatacağız. Toplumsal ihtiyaçları karşılamayı esas alan bir ekonomi yaklaşımıyla üretenlerin ekonomik ilişkiler üzerindeki denetimini arttıracağız.

'SARAYIN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINI HALKA SORACAĞIZ'

© AFP 2018 / Demirtaş: Erdoğan onurlu çekilmenin altyapısını hazırlıyor

Tek adamın hizmetine tahsis edilen Saray'ı boşaltacak, Saray'ın hangi amaçla kullanılacağını halka soracağız. Savurganlığa ve israfa dayanan yönetim ve bürokrasi anlayışına son vereceğiz. İtibarımızı şatafatla değil şeffaf ve halka hizmete adanmış yönetimimizle sağlayacağız; itibarda israf yapmayacağız. Koruma ordusuyla dolaşan, halktan uzak, ulaşılmaz ve eleştirilmez bir Cumhurbaşkanlığı anlayışına son vereceğiz.Dış politkada mevcut sorunların diyalog ile barışçıl yol ve yöntemlerle cözülmesini temel dış politika haline getireceğiz.

'YARGI SİYASETİN EMRİNDEN ÇIKACAK'

© AA / Murat Kula Demirtaş: Yargı, yasama üyelerini işlemez ve görevini yapamaz hale getirmektedir

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını yeniden düzenleyeceğiz. Adalet Bakanını HSK'den çıkaracağız. Yargı siyasetin emrinden kurtarılacak, herkese eşit ve adil yaklaşımla görev yapacak. YÖK'ü kaldırarak üniversitelerin akadamik, bilimsel ve yönetsel özerkliğini güvence altına alacağız. Rektörleri cumhurbaşkanının değil üniversite bileşenlerinin seçmesini sağlayacağız. Milli Güvenlik Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu gibi vesayetçi, darbe ürünü yapı ve düzenlemelerin kaldırılması için çalışacağız.

'DEMOKRATİK ANAYASA YAPIM SÜRECİNİ İKİ YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

© AFP 2018 / OZAN KOSE Demirtaş: Erdoğan’ın en fazla arzulayacağı şey, karşısına bir başka tek adamın rakip olarak çıkmasıdır

Oluşturacağımız kapsayıcı parlamenter sistem, tek bir kişinin değil bizlerin yönetiminin teminatı olacak. Cumhurbaşkanlığında toplanan yasa yapma hakkını, denetleme ve bütçe hakkı gibi yetkileri Demokrasiye Acil Geçiş Programı ile en kısa sürede parlamentoya iade ereceğiz. Tek parti çoğunluğuna dayanan bir parlamenter yapının yarattığı çıkmazları aşarak güçlü ve çoğulcu bir parlamenter sistem inşa edeceğiz. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parlamentoya görüş ve öneri sunacakları Toplumsal Mutabakat Platformları kuracağız. Toplumsal Mutabakat Platformlarında birbirine düşman haline getirilmiş farklı kesimler bir sözleşme yapmak üzere bir araya gelecek… Özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrılığının merkeze alındığı çok dilli, çok inançlı ve eşit yurttaşlık temelli bu Demokratik Anayasa yapım sürecini iki yıl içinde tamamlayacağız. Anayasa merkeziyetçiliği değil yerel demokrasi ve yerinden yönetimi temel alacak.

'KÜRT SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ'

© AFP 2018 / JOHN THYS Demirtaş: Bin Bahoz Erdal öldürsen Kürt sorunu çözülmüş olmaz ki

Kürt sorununun çözümü kadim halkların ortak yaşam iradesinden geçmektedir. Türkiye halklarının huzura, güvene, refaha kavuşmasının yegâne yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır. Kürt sorunun çözümü demokrasi ile ilgili sorunların çözümüdür. Kürtlerin sorunlarına barışçıl çözümü, dağların da cezaevlerinin de boşalmasını ve anaların gözyaşlarının dinmesini sağlayacağız. Kürt sorununu şiddet alanının dışına çıkararak şiddet ve çatışmayı onurlu bir barışla sonlandıracağız.

'ASGARİ ÜCRETİ 3 BİN TL YAPACAĞIZ'

Sosyal Halklar Programımız ile yoksulluğa son vererek halkı yardıma bağımlılıktan kurtaracağız. Yetki ve olanaklarımızı iş cinayetlerine son vermek için kullanacağız. İşsizlik ve kayıt dışı çalışmayı önlemek için çalışma saatlerini uluslararası standartlara indireceğiz. Tüm güvencesiz çalışma biçimlerini kaldıracağız.

Yoksullara su, elektrik ve doğal gazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getireceğiz.

Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3 bin TL yapacağız.

Tüm işsizlere şartsız, süresiz olarak en az bin TL maaş bağlayacağız.

Kamu emekçilerine bin TL zam yapaçcağız.

50 bin TL'ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandıracağız.

Tarım ve hayvancılıkta destekleri 2 katına çıkaracağız.

Yolları, köprüleri ücretsiz yapacağız.

'BAŞKANLIĞI BİTİRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

Başkanlığı bitirmek için Cumhurbaşkanı olacağım. Süreç tamamlandığında benim yetkilerim de sınırlandırılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı bir temsil ve toplumsal uzlaşı makamına dönüşecektir. Bizler halklarız. Kimliklerimizle, inançlarımızla, dillerimizle, kültürlerimizle, bizler bu ülkeyiz. Bu ülkenin geleceğine inananlar, kaynakların, umutların, çabaların ve farklılıkların tek adamlığın hırslarına heba edilmesine karşı duranlarız."