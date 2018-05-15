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    İsrail - Türkiye

    ‘İsrail ile anlaşmaların iptali’ önergesi, AK Parti tarafından reddedildi

    © Flickr /
    Türkiye
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    Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaların iptalini isteyen önergenin, AK Parti oylarıyla reddedildiği bildirildi.

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail ile siyasi ve ekonomik bütün anlaşmaların iptal edilmesi için TBMM Genel Kurulu'na sunulan önergenin Ak Parti oylarıyla reddedildiğini söyledi.

    HDP'NİN GENEL KURULA SUNULAN GÖRÜŞME TALEBİ DE REDDEDİLDİ

    Halkların Demokratik Partisi de (HDP) İsrail ile anlaşmaların sonlanması ve İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması amacıyla TBMM Genel Kurul'a sunulan genel görüşme talebinin Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurmuştu.

    KARAMOLLAOĞLU: İKTİDAR ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİ

    Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da partisinin milletvekili adaylarıyla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Filistin için miting yapma kararına tepki gösterdi.

    İktidarın dış politikada ‘şaşkın ördek' gibi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Nereye gideceklerini, problemleri nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Manifesto yayınlıyorlar. Kime karşı? Kendilerine karşı…" şeklinde konuştu.

    'İKTİDARLAR MİTİNG TERTİP ETMEZ, İCRAAT YAPAR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yenikapı'da Filistin için miting yapma kararı alması üzerine kendi mitinglerini iptal ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına? Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar."

    'BUGÜNE KADAR İSRAİL'İN ÖNÜNÜ AÇAN ONLARCA KARAR ALDINIZ'

    Mavi Marmara
    © AA /
    Mavi Marmara mağdurlarından Türkiye'ye ilk dava
    Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail enerji bakanlarının iki gün önce yaptıkları enerji işbirliği anlaşmasına değinerek şunları kaydetti: "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail'in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız, hanginizi sonlandıracaksınız… Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler ya!"

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    Etiketler:
    İsrail-Filistin, Kudüs, Ekonomik işbirliği, Saadet Partisi, CHP, Temel Karamollaoğlu, Ali Şeker, Türkiye
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