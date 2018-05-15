Filistin için İsrail’e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nin (BDS) İstanbul temsilcileri, Nakba’nın 70. Yıldönümünde ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in Gazzeli eylemcilere canlı mermilerle müdahalesini protesto etti.

Uluslararası Filistin için İsrail'e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi'nin (BDS) Türkiye temsilcileri "Büyük Felaket" anlamına gelen Nakba'nın 70. yıldönümünde İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İstanbul Taksim'de bulunan Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul’da Nakba protestosu © Sputnik / Elif Sudagezer

İstanbul’da Nakba protestosu © Sputnik / Elif Sudagezer

İstanbul’da Nakba protestosu © Sputnik / Elif Sudagezer

İstanbul’da Nakba protestosu © Sputnik / Elif Sudagezer 1 / 4 © Sputnik / Elif Sudagezer İstanbul’da Nakba protestosu

© Sputnik / Hüseyin Hayatsever ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

Grup, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya karar veren ABD ve kararın uygulamaya geçmesinin ardından Gazzeli eylemcilere gerçek mermilerle müdahale ederek onlarca kişinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına sebep olan İsrail'i protesto etti.

Taksim Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyen birkaç yüz kişilik grup, "Siyonizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak", "Yıkılsın Siyonist İsrail devleti", "Kudüs, Filistin halkınındır", "Nakba 70 yıldır sürüyor, dönüş mücadelesi devam ediyor" gibi sloganlarla Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi'nin önüne yürüdü.

Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan BDS, Ankara'yı İsrail'le iki yıl önce imzalanan normalleşme anlaşmasını iptal etmeye çağırdı.

BDS Basın açıklaması yapıyor https://t.co/oWQQuXhLT8 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 15 Mayıs 2018

​Grup açıklamasında "ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak işgalci ve Siyonistrejime altın tepside büyük bir imkan sunmuştur. Emperyalist ABD'nin bu adımını kınıyoruz. Türk hükümetini de Siyonist rejimin yalnızlaştırılması için adımlar atmaya, İsrail'le iki yıl önce imzalanan normalleşme anlaşmasını iptal etmeye ve başta doğalgaz anlaşması da dahil İsrail'le imzalanan tüm anlaşmaları iptal etmeye çağırıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının Türkçe ve Arapça olarak okunmasının ardından eylem sona erdi.