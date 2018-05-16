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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: 'Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisi gerçekçi değil, faydası olmaz

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği’nin açılışı sırasında İsrailli askerlerin onlarca Filistinliyi öldürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisini gerçekçi bulmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Diplomatik ilişkileri de gözden geçiririz" dedi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik geçen pazartesi günü Kudüs'te açıldı. Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu ölenlerle yaralananların sayısı 60'ı buldu. Gazze 2014'ten beri en kanlı günü geçirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaşananları Hürriyet'ten Hande Fırat'a değerlendirdi.

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    Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

    (Başbakan'ın bahsettiği İsrail'e yönelik kararlar nedir?) Bu olaylar durulmazsa, sükûnet hâkim olmaz, saldırılar devam ederse adımlarımızı atacağız. Diplomatik ilişkileri de gözden geçiririz. Diğer taraftan bunu uluslararası camiaya taşımak önemli. Çünkü hem Türkiye olarak hem de uluslararası camiayla atacağımız adımlar var. Bu işi BM Güvenlik Konseyi'nin dışında BM Genel Kurulu'na da taşıyacağız. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. BMGK üyelerini Kuveyt'in davetine katılıp, orada destek vermeleri için aramaya başladık. Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi yapacağız.

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    ÇAVUŞOĞLU'NA GÖRE ANLAŞMA İPTAL EDİLSİN DEMEK FIRSATÇILIK

    Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisi hakkında şu değerlendirmeyi yaptıu:
    "Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil."

    Çavuşoğlu, "Türkiye Doğu Kudüs'te büyükelçilik açacak mı?" sorusuna da şu cevabı verdi:

    "Şu anda Doğu Kudüs işgal altında. Bizim oradaki başkonsolosumuz büyükelçilik nezdinde. Biz başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun için tüm dünyada bir seferberlik ilan ettik, bunu da sürdüreceğiz."

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    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Türkiye
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