Erdoğan, Musevi Cemaati üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri ile bir araya geldi.

Resmi ziyaretler için İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri ile görüştü.

Intercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.