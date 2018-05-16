Erdoğan, Musevi Cemaati üyeleriyle görüştü

Intercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri ile bir araya geldi.
Intercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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