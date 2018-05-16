AK Parti'den 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a destek

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, sokak röportajındaki sözleriyle sosyal medyayı sallayan ve izlenme rekorları kıran Süleyman Çakır'ı makamında ağırladı.
AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Çakır'la ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak pic.twitter.com/Mf8LZneXMr— AK Parti Üsküdar (@ak_uskudar) May 15, 2018
"Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadesi kullanıldı.
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