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    HDP'li vekiller

    HDP'de vekil adayları belli oluyor: 'Tutuklular liste dışı kalacak'

    © AA / Orhan Karslı
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (341)
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    HDP’de cezası kesinleşen ve kesinleşme ihtimali olan isimleri milletvekilliği için aday göstermeme eğiliminin öne çıktığı belirtildi.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de aday listesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, tutuklu olan ve haklarındaki cezaların kesinleşme ihtimali olan vekillerin tekrar aday gösterilmemesi görüşü öne çıktı. Bu kapsamda cezaevindeki vekillerle görüşmeler yapıldığı; İdris Baluken, Çağlar Demirel ve Gülser Yıldırım’ın tekrar aday gösterilmeyeceği öne sürüldü. Tutuklu durumda olan ve henüz hakkında hiçbir hüküm bulunmayan Leyla Güven ve Onur Hamzaoğlu’nun ise aday listesinde yer alacağı konuşuluyor. 

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
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    YÜKSEKDAĞ, ENCÜ, IRMAK VE ZEYDAN

    1 Kasım seçimlerinden sonra oluşan parlamentoya 59 sandalyeyle giren HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 2 yıl içinde 11 milletvekili kaybetmişti. Vekillerin 8’inin haklarında kesinleşen cezalar dolayısıyla, 3’ünün ise devamsızlık yaptığı gerekçesiyle parlamento üyeliği sona erdi. HDP’de cezaevinde olan ve cezaları kesinleşen Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gibi tutuklu isimler tekrar aday gösterilemeyecek. Cezaevinde olmayan ancak vekilliği düşen Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca gibi isimler de siyasi olarak yasaklı hale geldikleri gerekçesiyle tekrar aday olamayacak.

    'AHMET ŞIK ADAY ADAYI'

    Öte yandan RS FM'de Yavuz Oğhan'a konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli,  gazeteci Ahmet Şık, partilerinin milletvekili adayları arasında olduğunu iddiasını doğruladı. Temelli, "Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu" dedi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (341)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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