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    Abdüllatif Şener

    Selvi: Şener'in memleketi Sivas'tan CHP adayı gösterilmesi gündemde

    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (344)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener'in, 24 Haziran seçimlerinde memleketi Sivas'tan aday gösterilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

    CHP'de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin meydanlara çıkmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki miting baskısını hafiflettiği belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticileriyle listeler üzerinde çalıştığını aktardı.

    Abdüllatif Şener
    © AP Photo / Burhan Özbilici
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    "Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in memleketi olan Sivas'tan aday gösterilmesi gündemde" diyen Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

    "CHP'de önseçim yapılmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun eli güçlendi. Kılıçdaroğlu'nun, listeleri hazırlarken muhalif, ‘Muharrem İnceci' ya da ‘Kılıçdaroğlucu' gibi bir ayrıma gitmeyeceğini söylediği biliniyor. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları ve parti faaliyetlerine katılımı ile teşkilatla ilişkisi dikkate alınıyor. Örneğin 23 milletvekili hiçbir kanun teklifi vermemiş, 13 milletvekili 1 kanun teklifi vermiş, 10 milletvekili ise 960 kanun teklifinin altına imza atmış. Verilere bakılınca CHP milletvekillerinin enerjilerini büyük ölçüde parti içi muhalefete ve Kılıçdaroğlu'na eleştiriye ayırdığı görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun listelerde yeni isimlere yer vermeye çalıştığı söyleniyor. Bu arada CHP'de listeler şekillenmeye başladı. Hafta sonu PM ve MYK yapılacak, 21 Mayıs'a listeler hazır hale getirilecek. AK Parti'de değişimin daha geniş kapsamlı olacağı CHP'de ise milletvekillerinin yüzde 60'ının yerini koruyacağı söyleniyor."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (344)

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    Etiketler:
    CHP, Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener, Sivas, Türkiye
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