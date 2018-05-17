Çavuşoğlu'ndan İsrail için Uluslararası Ceza Mahkemesi önerisi

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Gazze'deki İsrail terörü karşısında BM çökmüştür, tükenmiştir

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sonrasında Gazze'de yaşananlar konusunda herkesin ABD ve İsrail'e güçlü mesaj vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İsrail'in yaptığı katliam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail Büyükelçisi'ne tepki gösteren Çavuşoğlu, "Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde" dedi.

TRT Haber'de konuşan Çavuşoğlu, Hakan Atilla davasıyla ilgili, "Hakan Atilla davası tamamen siyasi ve FETÖ motifli bir davadır. Suçsuz bir insana 32 ay hapis cezası vermek hukuka aykırıdır" diye konuştu.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi öldürmüş, 3 binden fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösteren Türkiye, hayatını kaybeden Filistinliler için 3 günlük yas kararı almıştı.