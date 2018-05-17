Erdoğan'dan 20 yeni üniversite kurulmasına onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulması, uyum yasası ve emeklilere ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren 3 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanun ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan 'Yetki Kanunu'nu onayladı.

Erdoğan ayrıca vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu da onayladı.

Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte 3 kanun yürürlüğe girecek.

KURULACAK ÜNİVERSİTELER

© AFP 2018 / YASIN AKGUL İstanbul, Gazi ve İnönü bölünüyor: 15 yeni üniversite kuruluyor

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kurulacak.

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla 4 yeni vakıf üniversitesi açılacak.