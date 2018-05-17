Akar, Gül'den 'Erdoğan'la temasa geçmesi'ni istemiş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" dedi.

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Müderrisoğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 'çatı aday' olarak çıkacağı ileri sürülen Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında geçen görüşmenin detaylarını aktardı.

Akar'ın, 'sivil kıyafetle gittiği ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşehrilik bağı arasında bir denge tutturduğunu' ileri süren Müderrisoğlu, "İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış. Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış" diye yazdı.

'DİKTE EDİCİ BİR ÜSLUP DA TAKINILMAMIŞ'

Müderrisoğlu, "Anlaşılan o ki Orgeneral Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş. ‘O onu dedi, bu bunu dedi' üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ‘siyaset yapılmadığını' yazan Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama… Dikte edici bir üslup da takınılmamış."

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