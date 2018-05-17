Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Seçimden sonra yeni çözüm süreci olabilir

''Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi'' sorusu üzerine Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz, ama virgül koyabilir" diyerek şöyle devam etti:
''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi.''
Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik: Türkiye yapamaz denilenleri yaptı— Habertürk (@Haberturk) 17 Mayıs 2018
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İsrail'le ilişkilerin iptali durumunda Filistinlilerin zarar göreceğini savunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de bazı karşılıklı çıkarları olduğunu iddia etti.
'ARAPLAR İSRAİL'LE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'
''İsrail Türkiye'yi kolay kolay bir kenara itemez, Türkiye de İsrail'i itmek istemez'' diyen Çevik, Arap ülkelerinin bir kısmının Filistin'e arkalarını dönerek İsrail'le beraber haraket ettiğini, Hamas'a karşı adım attığını belirtti. Ama Kudüs sözkonusu olduğunda durumun değiştiğini ileri sürdü.
Türkiye'nin itirazının medya önünde kalıp kalmadığının sorulması üzerine Çevik, Afrin konusuna atıfla Türkiye'nin akıllıca girişimlerle olayları kendi lehine çevirdiğini, Türkiye'nin atacağı adımları atmaktan çekinmediğini ifade etti.
İNCE'YE 'BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAY' YANITI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin ''Fethullah Gülen'in iadesini isteyeceğim, vermezlerse İncirlik Üssü'nü ABD'ye kapatacağım'' sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, ''Bekara karı boşamak kolaydır'' karşılığını verdi.
'DEMİRTAŞ SERBEST KALMAMALI'
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten AK Partili isimlerin ifadeleri hatırlatıldığında, Çevik, Demirtaş'ın serbest bırakılmaması gerektiğini düşündüğün belirterek Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını savundu.
'SEÇİMLERDEN SONRA KÜRTLERİ RAHATLATACAK ADIMLAR'
'AF ÇIKMAZ SOKAK'
Seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde bulunan Cumhurbaşkanı Danışmanı, Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini aktardı. ''Bu bir çıkmaz sokak… Bence de çok parak bir fikir olmayabilir'' dedi.
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