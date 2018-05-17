Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Seçimden sonra yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Habertürk TV'nin Açık ve Net programında Kübra Par'a, 24 Haziran erken seçimleri sürecinde iç ve dış politikayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğini söyleyerek ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" iddiasında bulundu.

''Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi'' sorusu üzerine Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz, ama virgül koyabilir" diyerek şöyle devam etti:

''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi.''

Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik: Türkiye yapamaz denilenleri yaptı

https://t.co/ISo35ZtCKz — Habertürk (@Haberturk) 17 Mayıs 2018

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten S-400 yanıtı: Vah vah, ABD kaygı duyarmış

İsrail'le ilişkilerin iptali durumunda Filistinlilerin zarar göreceğini savunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de bazı karşılıklı çıkarları olduğunu iddia etti.

'ARAPLAR İSRAİL'LE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'

''İsrail Türkiye'yi kolay kolay bir kenara itemez, Türkiye de İsrail'i itmek istemez'' diyen Çevik, Arap ülkelerinin bir kısmının Filistin'e arkalarını dönerek İsrail'le beraber haraket ettiğini, Hamas'a karşı adım attığını belirtti. Ama Kudüs sözkonusu olduğunda durumun değiştiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin itirazının medya önünde kalıp kalmadığının sorulması üzerine Çevik, Afrin konusuna atıfla Türkiye'nin akıllıca girişimlerle olayları kendi lehine çevirdiğini, Türkiye'nin atacağı adımları atmaktan çekinmediğini ifade etti.

İNCE'YE 'BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAY' YANITI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin ''Fethullah Gülen'in iadesini isteyeceğim, vermezlerse İncirlik Üssü'nü ABD'ye kapatacağım'' sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, ''Bekara karı boşamak kolaydır'' karşılığını verdi.

© REUTERS / Rodi Said Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz

'DEMİRTAŞ SERBEST KALMAMALI'

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten AK Partili isimlerin ifadeleri hatırlatıldığında, Çevik, Demirtaş'ın serbest bırakılmaması gerektiğini düşündüğün belirterek Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını savundu.

'SEÇİMLERDEN SONRA KÜRTLERİ RAHATLATACAK ADIMLAR'

''Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar'' diye konuşan Çevik, bölge insanının Türkiye'nin Irak'ta Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu, AK Parti-MHP ittifakından da çok mutlu olmadığını dile getirdi.

'AF ÇIKMAZ SOKAK'

Seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde bulunan Cumhurbaşkanı Danışmanı, Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini aktardı. ''Bu bir çıkmaz sokak… Bence de çok parak bir fikir olmayabilir'' dedi.