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    Danıştay

    Danıştay, Danıştay'dan savunma istedi

    © AA /
    Türkiye
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    Danıştay 10. Daire, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oyları şekilde geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Danıştay kökenli üyeleri hakkında yapılan şikayeti işleme koymayan Danıştay Genel Sekreterliği’nden savunma istedi. Danıştay'ın savunmayı vermeyi için 30 günlük süresi var.

    TBMM
    © AA / Kayhan Özer
    Önergelerin reddinin araştırılmasını talep eden önerge de reddedildi
    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın aktardığına göre, İstanbul Barosu, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumunda kullanılan mühürsüz oyların geçerli sayılması kararı alan YSK’nın Danıştay ve Yargıtay kökenli üyeleri hakkında 'seçim sonuçlarını değiştirme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    YARGITAY'DAN SONUÇ YOK

    Yargıtay kökenli üyelerin şikayet edildiği Yargıtay Başkanlığı’ndan olumlu bir sonuç alınamadı. Danıştay meslek mensupları hakkında verilen şikayet dilekçeleri üzerine Danıştay Yasası’nda öngörülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin işletilebilmesi için bir suçun işlenmesi, yüksek hakimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketin görülmesi gerektiği belirtilen kararda, 'işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir' denildi.

    30 GÜN SÜRE VAR

    İstanbul Barosu’nun avukatı Atilla Özen, Danıştay Genel Sekreteri’nin işleme koymama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 10. Daire’de yeni bir dava açtı. Davayı kabul eden Danıştay 10. Daire, dava konusu işleme koymama kararının dayanağının istenmesine hükmederek, savunma için Danıştay Genel Sekreterliği’ne 30 günlük süre verdi.

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    Etiketler:
    16 Nisan Referandumu, Danıştay, Atilla Özen, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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