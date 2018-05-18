Danıştay, Danıştay'dan savunma istedi

YARGITAY'DAN SONUÇ YOK
Yargıtay kökenli üyelerin şikayet edildiği Yargıtay Başkanlığı’ndan olumlu bir sonuç alınamadı. Danıştay meslek mensupları hakkında verilen şikayet dilekçeleri üzerine Danıştay Yasası’nda öngörülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin işletilebilmesi için bir suçun işlenmesi, yüksek hakimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketin görülmesi gerektiği belirtilen kararda, 'işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir' denildi.
30 GÜN SÜRE VAR
İstanbul Barosu’nun avukatı Atilla Özen, Danıştay Genel Sekreteri’nin işleme koymama kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 10. Daire’de yeni bir dava açtı. Davayı kabul eden Danıştay 10. Daire, dava konusu işleme koymama kararının dayanağının istenmesine hükmederek, savunma için Danıştay Genel Sekreterliği’ne 30 günlük süre verdi.
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