CHP'den 'OHAL'de gençler' raporu: İşsiz, yurtsuz, burssuz ve hapiste

CHP'li Necati Yılmaz, 19 Mayıs dolayısıyla 'OHAL'de Gençler' konulu bir rapor yayınladı. Rapora göre, 15-24 yaş grubundaki 4 gençten 1'i işsiz. Hapishanelerde yaklaşık 70 bin tutuklu öğrenci bulunuyor. Üniversitede öğrenim gören 7 milyon öğrenciden sadece 563 bini yurtlardan yararlanıyor. Burs alan öğrenci sayısı ise sadece 373.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'OHAL'de Gençler'in durumunu raporlaştırdı.
Türkiye'de gençlerin en büyük sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekilen raporda, TÜİK'in Şubat 2018 verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının geçen yıla göre 4.8 puan artarak yüzde 24'e ulaştığına dikkat çekildi. Buna göre, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlarda bu oran yüzde 28.1 düzeyinde. Çalışmayan ve eğitimine de devam etmeyen 15-24 yaş aralığındaki gençlerin oranı ise yüzde 23.5 olarak gerçekleşti. Yani her dört gençten biri ne çalışıyor, ne de okuyor.
Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, OHAL süresince 15 vakıf üniversitesinin kapatıldığı, 5.644 akademisyenin işine KHK'larla son verildiğine dikkat çekilen raporda, "Üniversiteleri kapatılan ve hocalarının işine son verilen gençlerin eğitim hayatlarında kalıcı değişiklikler olmuştur. İktidar üniversitelerin akademik, bilimsel ve niteliksel başarısının önemini görmezden gelerek köklü üniversiteleri bölmüş, üniversite sayısını artırmaya çalışmıştır" denildi.
Türkiye'de son 10 yılda öğrenci sayısının üç kat arttığına dikkat çekilen raporda, YÖK verilerine göre, üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde eğitim gören öğrenci sayısının 7 milyon civarında olduğuna değinildi. DİSK-AR'ın verilerine göre, üniversite mezunu işsizlik oranı toplam işsizlik oranı içinde yüzde 13.9 düzeyinde ve neredeyse 1 milyon genç ellerindeki üniversite diplomaları ile iş aramak zorunda. Buna atanamayan 350 bin öğretmen de eklendiğinde Türkiye'de gençlerin istihdam sorununun önemi daha da artıyor.
Üniversiteli gençlerin iş bulamadığı Türkiye'de, teknik lise ve meslek liselerinde okuyan gençlerin ise ucuz işgücü olarak kullanıldığı vurgulanan raporda, "Hükümet işverenlerin yükünün büyük çoğunluğunu üstlenirken, işverenlere ise çıraklık ve staj adı altında genç iş gücünü ucuza çalıştırma imkânı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle OSB'lerde mesleki eğitim adı altında, stajyerlik veya çıraklık gibi kavramlar ile lise çağındaki gençler ucuz işgücü olarak emek sömürüsüne maruz kalırken, bu ortaklıktan kar eden işverenler ise devletin teşviklerinden faydalanmaktadır" denildi.
Türkiye'de üniversite sayısı 200'e yaklaşırken, üniversitede öğrenim gören genç sayısının 7 milyona yaklaştığı belirtilen raporda, üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan barınma ihtiyacının karşılanması konusunda AKP hükümetinin attığı adımların yetersiz olduğu vurgulandı.
Raporda, OHAL koşullarında gençler üzerindeki baskıların daha da arttığı vurgulanarak, "Basın açıklamasına, gösteri yürüyüşüne katıldığı için veya siyasi görüşlerini ifade ettiği için gözaltına alınan, tutuklanan veya hapis cezasına çarptırılan gençlerimiz vardır. Türkiye'de yaklaşık 70 bin tutuklu öğrenci bulunmaktadır. Siyasi eylemlilik ve baskılara direnme sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan gençler okullarından uzaklaştırılmakta, yurtlarından atılmakta ve bursları kesilmektedir" denildi.
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