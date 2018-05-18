CHP'den 'Adalet Yürüyüşü'nde casus yazılım'la ilgili suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Ankara Adliyesi'nde basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümeti göreve çağırdı.

Adalet Yürüyüşü süresince casus yazılımla telefonlarımızın dinlenmesi ile ilgili Adliye’de Milletvekillerimizle birlikte suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/CNbPQtGDXi — Veli AĞBABA (@veliagbaba) May 18, 2018

​Ağbaba, "Dünyanın en barışçıl, en uzun ve en etkili olan Adalet Yürüyüşü'nde milyonlarca insanın hâlâ demokrasi ve adalet istediğini bütün dünya gördü. Türkiye'nin birden büyük olduğunu gördü. Maalesef yürüyüşün başından sonuna kadar izlendiğini, dinlendiğini görüyoruz. Dünyanın en demokratik eyleminin dinlenmesi kepazeliktir. Hükümet eğer bu işte suç ortağı değilse veya dinletmiyorsa bu suç duyurusunu CHP'den önce hükümetin yapması gerekirdi" dedi.

© AFP 2018 / Adem Altan CHP, dış istihbarat servisleriyle işbirliği yapan Alman yazılımıyla dinlenmiş

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına Almanya'da geliştirilen bir virüsün bulaştırıldığı, virüs üzerinden CHP'li siyasetçilerin konuşmaları ve yazışmalarının canlı takip edildiği ileri sürülmüştü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz" açıklamasında bulunmuştu.