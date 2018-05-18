Türkan Saylan'ın 9. ölüm yıldönümü

Kardelen projesi ile binlerce genç kıza umut ışığı olan Saylan, ölümünün 9. yılında Maltepe'de adının verildiği kültür merkezinde anıldı.
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğinde konuşan yazar Ayşe Kulin, Saylan'ın, kendisi hakkında bir biyografi yazmasını istediği zaman 'hayır' dediğini ifade etti.
Saylan'a dair içinde hep bir ukde kaldığını ifade eden Kulin, "Onu çok geç tanıdım. Her ikimizde, orta yaşı geride bıraktığımız bir dönemde tanıştık. Kardelenleri yazdığım sene o vesileyle. Birbirimizi tanıdıkça gördük ki, keşke yılar önce tanışsaymışız" diye konuştu.
TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?
13 Aralık 1935'te İstanbul'da doğan Saylan, Kandilli İlkokulu ve Kandilli Kız Lisesi'nden sonra 1963'te İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. SSK Nişantaşı Hastanesi'nden deri ve zührevi hastalıkları uzmanlığı alan Saylan, 1968'de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda başasistanlığa başladı.
Aramızdan ayrılışının 9. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Onu çok özlüyoruz.#TürkanSaylan pic.twitter.com/3oOt7zNMvi— ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) May 18, 2018
Saylan, 1971'de İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü, 1974'te Fransa'da, 1976'da yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972'de doçent, 1977'de profesör oldu.
ULUSLARARASI GANDHİ ÖDÜLÜ'NÜ ALDI
1976'da cüzzam üzerine çalışmalara başlayan ve Cüzzamla Savaş Derneği'ni kuran Saylan'a 1986'da Hindistan'da 'Uluslararası Gandhi Ödülü' verildi. Saylan aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusundaki danışmanı, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısı, Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi ve Uluslararası Lepra Derneği'nin üyesi.
2006 yılına kadar Dünya sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yapan Saylan, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyesi olmuş ve başkan yardımcılığını üstlendi. Saylan, 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yaptı.
1989'da bir grup Atatürkçü aydın tarafından devrim yasalarını ve laik düzeni koruyup geliştirmek amacıyla kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucuları arasında ve halen genel başkanlığını yürütüyor. 1990'da kurulan Öğretim Üyeleri Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve ilk dönem ikinci başkanlığını yaptı. Yine 1990'da kurulan İ. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev alarak 1996'ya kadar müdür yardımcılığını ve kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü üstlendi.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de görevlendirildiği YÖK üyeliğini 2007 Şubat ayına kadar sürdüren Saylan, 2003-2005 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği yaptı.
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