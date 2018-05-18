Türkan Saylan'ın 9. ölüm yıldönümü

Kardelen projesi ile binlerce genç kıza umut ışığı olan Saylan, ölümünün 9. yılında Maltepe'de adının verildiği kültür merkezinde anıldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğinde konuşan yazar Ayşe Kulin, Saylan'ın, kendisi hakkında bir biyografi yazmasını istediği zaman 'hayır' dediğini ifade etti.

© Fotoğraf : DHA Türkan Saylan'ın adı dünya denizlerinde yaşıyor

Dört oğlu dışında kimsenin biyografisini yazmayı istemediğini anlatan Kulin, "Türkan Hoca'yı tanıdıktan sonra onun ölüme yaklaştığını gördüğüm vakit üzüldüm. Kıymetini büyük bir kısmımız bilemedik. Ben de sözümü geri aldım. ÇYDD ve kardelenlerle ilgili kitap yazmıştım ama cüzzamlılarla ilgili kitap yazayım dedim. Başladık yazmaya fakat onun ömrü vefa etmedi, tamamlayamadım. Ölümünden sonra çok yakın arkadaşı, çocukluğunu beraber geçirdiği sınıf arkadaşı Gökşin Hanım beni arayarak, bende bir emaneti var dedi. Onların ortaokuldan beri yazıştıkları mektupları getirdi. Böylece başlamış olduğum romanın teması değişti. Çok daha özeline girerek, çok daha yakından, çocukken büyürken genç kızken kafasının ruhunu kalbini o mektupları okuyarak çıkararak bu kitabı kaleme aldım" dedi.

Saylan'a dair içinde hep bir ukde kaldığını ifade eden Kulin, "Onu çok geç tanıdım. Her ikimizde, orta yaşı geride bıraktığımız bir dönemde tanıştık. Kardelenleri yazdığım sene o vesileyle. Birbirimizi tanıdıkça gördük ki, keşke yılar önce tanışsaymışız" diye konuştu.

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935'te İstanbul'da doğan Saylan, Kandilli İlkokulu ve Kandilli Kız Lisesi'nden sonra 1963'te İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. SSK Nişantaşı Hastanesi'nden deri ve zührevi hastalıkları uzmanlığı alan Saylan, 1968'de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda başasistanlığa başladı.

Aramızdan ayrılışının 9. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Onu çok özlüyoruz.#TürkanSaylan pic.twitter.com/3oOt7zNMvi — ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) May 18, 2018

​Saylan, 1971'de İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü, 1974'te Fransa'da, 1976'da yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972'de doçent, 1977'de profesör oldu.

ULUSLARARASI GANDHİ ÖDÜLÜ'NÜ ALDI



1976'da cüzzam üzerine çalışmalara başlayan ve Cüzzamla Savaş Derneği'ni kuran Saylan'a 1986'da Hindistan'da 'Uluslararası Gandhi Ödülü' verildi. Saylan aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusundaki danışmanı, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısı, Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi ve Uluslararası Lepra Derneği'nin üyesi.

© Fotoğraf : Google Google Türkan Saylan'ı unutmadı

1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yapan Saylan, 1982-87 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yaptı. Aynı kliniğin öğretim üyesi olarak 2002 sonuna kadar çalışarak 13 Aralık 2002'de emekli oldu.

2006 yılına kadar Dünya sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yapan Saylan, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyesi olmuş ve başkan yardımcılığını üstlendi. Saylan, 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yaptı.

1989'da bir grup Atatürkçü aydın tarafından devrim yasalarını ve laik düzeni koruyup geliştirmek amacıyla kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucuları arasında ve halen genel başkanlığını yürütüyor. 1990'da kurulan Öğretim Üyeleri Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve ilk dönem ikinci başkanlığını yaptı. Yine 1990'da kurulan İ. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev alarak 1996'ya kadar müdür yardımcılığını ve kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü üstlendi.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de görevlendirildiği YÖK üyeliğini 2007 Şubat ayına kadar sürdüren Saylan, 2003-2005 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği yaptı.