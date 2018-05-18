HDP'li Tan'dan Saadet Partisi açıklaması: Teklif var, değerlendiriyoruz

© AA / Murat Kaynak Altan Tan, HDP'den aday olmadı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi'nden adaylık teklifi aldığını ve konuyu değerlendirdiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bugün Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada Altan Tan'ın kendi listelerinden seçime girebileceğinin işaretini vermişti.

Gazete DuvaR'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Diyarbakır'da seçim sürecinin başlamasıyla birlikte kurulan 'Kürdistani Seçim İttifakı'nda HÜDA PAR ile birlikte HDP'nin de yer almamasını eleştiren Tan, partinin ‘marjinal sol'la işbirliği yapmayı tercih ettiğini belirtti.

'SAADET PARTİSİ DİNDAR KÜRTLERİN BAZILARINA ADAYLIK TEKLİFİNDE BULUNDU'

Tan, "HÜDA PAR'a da kapıyı kapattı, Kürt ittifakına da kapıyı kapattı. Bu kendi tercihleridir ama doğru olmadı" dedi.

Tan, Saadet Partisi'nden aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Saadet Partisi dindar, muhafazakâr Kürtlerin bazılarına adaylık teklifinde bulundu. Bana da adaylık teklifinde bulundular. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Ama daha son nokta konulmuş değil. Diğer arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz."

Karamollaoğlu duyurdu: HDP’li vekil Altan Tan partimizden aday olacakhttps://t.co/Ap6ao3qoKP pic.twitter.com/sCV4wIbxj1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2018

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