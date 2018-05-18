KONDA'nın CHP seçmeni analizinden: Asla oy verilmeyecek partilerin başında AK Parti geliyor, Suriyeliler yük olarak görülüyor

KONDA'nın raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişimini mizansen olarak değerlendiren CHP'li seçmenler, AK Parti'yi asla oy verilmeyecek partilerin başında görüyor. Sosyal medyayı en çok kullanan ve her 5 kişiden 1'inin eğitim durumu üniversite seviyesinde olan CHP'li seçmenlerin Suriyelilere dönük algıları ise MHP'yle benzer: "Bize yük olan insanlar."