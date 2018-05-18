Kudüs mitingi nedeniyle İstanbul'da 10 saatlik uçuş yasağı

© Fotoğraf : DHA Kudüs mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği Filistinlilere yönelik katliamın protesto edileceği İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nın içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın aktardığına göre, Yenikapı Meydanı'nın içinde olduğu 8 deniz mili yarıçapındaki bölgeye 14:00 ile 23:59 saatleri arasında görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı.