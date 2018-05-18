24 Haziran seçimlerinde Hakkari'nin 3'te 1'i taşınacak

Hakkari Valiliği 24 Haziran seçimlerinde 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 yere taşınıp birleştirilmesi için YSK'ya başvuru yaptı. Bu yaklaşık 150 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Hakkari'de 3 seçmenden 1'inin başka bir yerde oy kullanması anlamına geliyor.
Sandık birleştirme ve taşıma ile ilgili son yasal düzenlemenin ardından ilk talep Hakkari Valiliği ve İl Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuruda Hakkari'deki 134 köy ve mahalledeki sandığın 35 yere taşınıp birleştirilmesi istendi.
Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 24 Haziran seçimleri öncesi Meclis'te kabul edilen düzenleme ile vali veya il seçim kurulu başkanına, seçimden bir ay önce sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verme hakkı tanındı. Bu konuda son söz de Yüksek Seçim Kurulu'na bırakıldı.
Yapılan düzenlemenin ardından ilk talep HDP'nin yüzde 80-85 oranında oy aldığı Hakkari için geldi. Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Seçim Kurulu'ndan YSK'ya yapılan başvuruda 134 köy ve mahalledeki seçmenin 38 yerde taşınarak birleştirilmesi istendi. YSK başvurularında teklifin kabulü halinde seçmenlerin mağdur olmaması için Hakkari Valiliğince kiralanacak araçlarla taşıma yapılacağı ifade edildi.
YSK'nın 16 Nisan referandumundaki sandık ve seçmen sayısı verilerine göre Hakkari'de 53 mahalle, 126 köy olmak üzere toplam 179 yerleşim yeri bulunuyor. YSK'ya yapılan başvuruya göre bunlardan 17 mahalle ve 107 köyde sandıklar 1 kilometre ile 20 kilometreye varan farklı uzaklıklardaki yerleşim yerlerine taşınacak. Bu yaklaşık 160 bin seçmeni bulunan Hakkari'de 50 bin üzerinde seçmenin taşınması anlamına geliyor. Uzak noktalara taşınacak sandıklara seçmenin ulaşımını sağlamak için de yüzlerce aracın kiralanması gerekecek.
VALİLİK: HÜR İRADE SANDIĞA YANSISIN DİYE…
Hakkari Valiliği'nden YSK'ya giden yazıda, sandıkların birleştirilmesi ve birleştirilen sandıklarda karma sandık uygulaması talebine gerekçe olarak "il genelinde vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan hür iradelerini sandığa yansıtabilmelerini temin etmek" denildi.
Hakkari İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ya gönderilen sandık birleştirme ve taşıma talebi yazısında şöyle denildi: "Nnisan ayından başlayarak terör örgütü mensuplarının bölgede hareketlilikleri artmıştır. Seçim günü her türlü güvenlik tedbirinin alınacak olmasıyla birlikte, seçimden sonra günlük hayatına devam eden vatandaşların kırsal alanda teröristlerle karşılaşma ihtimallerinin olması ve bu sonucun seçmenler üzerinde psikolojik baskı oluşturbaşleceği, birden fazla köyün aynı sandıkta oy kullanmasının, sandıkların birleşititlmesinin ve karma seçmen uygulaması yapılamsının seçmenler üzerinde oluşması muhtemel baskının önlenmesi ve vatandaşların hür iradelerini yansıtabilmelerini sağlayabileceği değerlendirilmektedir."
Sandık taşıma ve birleştirme talebinde son söz YSK'nın. YSK'nın yapılan başvuruları 24 Mayıs'tan önce sonuçlandırması bekleniyor.-
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)