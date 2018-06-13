Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

Avukat Şehnaz Doğan Yüzer, müvekkili Aydın Doğan hakkında yargılandığı bir dava kapsamında zorla getirme kararı çıkarıldığını, bunu UYAP'tan öğrendiklerini belirtti.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satmış olan işadamı Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldığı öğrenildi.

YARGITAY BERAATİ BOZMUŞTU

'Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet' iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması, 11 Haziran'da yapıldı.

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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'deki duruşmada, rahatsızlığı nedeniyle yurtdışında bulunan Aydın Doğan'ın sağlık raporu mahkemeye sunuldu.

Mahkeme, Doğan hakkında alınan sağlık raporuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan yazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Aydın Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, AA'ya açıklamalar yaptı.

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DURUŞMADAN SONRA ZORLA GETİRME KARARI

Yüzer, son duruşmada, müvekkili Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmadığını; duruşmadan sonra müvekkili hakkında zorla getirme kararı verildiğini, bunu da UYAP'tan öğrendiklerini söyledi.

Karara itiraz ettiklerini, itirazın sonucunu beklediklerini belirtti.

İTHALATI KENDİ ŞİRKETLERİYLE YAPTILAR DİYE…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurtdışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.